La inauguració oficial del curs acadèmic de tot el sistema universitari català d’ahir a Girona, coincidint amb l’any que la UdG celebrarà trenta anys, també va servir per fer el lliurament dels premis Jaume Vicens Vives que tenen com a objectiu reconèixer la qualitat docent universitària. Entre els premiats hi havia, títol individual, el catedràtic emèrit de la Universitat de Girona, Josep Maria Terricabras, i un projecte de simulació clínica de la Facultat d’Infermeria.

A Terricabras se’l va reconèixer per haver impulsat la Càtedra Ferrater Mora i per «la seva trajectòria acadèmica exemplar en l’àmbit de la filosofia, en la qual ha utilitzat les noves tecnologies adaptades a la docència, i ha transmès entusiasme per l’aprenentatge i pensament crític». Mentre que a la Facultat d’Infermeria pel seu projecte sobre La simulació clínica en els estudis d’Infermeria i la transferència en el territori. «Una metodologia que impacta en la millora de les competències transversals i específiques, les relacionades amb el treball en equip i les habilitats de comunicació dels seud estudiants», segons es va explicar en el moment de recollir el premi per part de la degana de la Facultat, Carme Bertran, i del professor que ha liderat el projecte Josep Olivet.

Més enllà de la UdG, també es va destacar ahir la tasca d’Anna Pagès (Ramon Llull), Maria Jesús Marco (UOC), Observatori sobre la Didàctica de les Arts (UB) i el Projecte «Una nova etapa per al Diari de Barcelona» (UPF) amb els premis Jaume Vicens Vives.