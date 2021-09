Renfe ha transportat més d’1,3 milions de passatgers en trens d’alta velocitat en el corredor que connecta Figueres-Vilafant, Girona i Madrid durant els primers tres mesos de funcionament dels trens Avlo (alta velocitat de baix cost). De fet, gairebé s’ha multiplicat per tres el nombre de viatgers transportats en el mateix període de l’any passat (concretament, hi ha hagut un increment del 173%). Entre el dia 23 de juny, data en què es va estrenar l’Avlo, i el 22 de setembre, moment en què ha arribat la tardor, l’ocupació ha estat del 99%, fet que Renfe qualifica de tot un èxit.

L’alta velocitat de baix cost (Avlo) es va posar en funcionament per Sant Joan amb quatre freqüències per sentit, connectant Figueres-Vilafant i Girona amb Madrid i fent parades a Camp de Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Guadalajara. El preu inicial és de set euros del trajecte, tot i que pot variar en funció de l’antelació amb què es compri.

Un total de 24 trens per sentit

En total, l’oferta de serveis AVE i Avlo en aquest corredor és de 24 trens per sentit. Durant aquests tres mesos, 45.265 persones els han utilitzat des de l’estació de Girona i 29.364 des de la de Figueres-Vilafant.

De tots els viatgers d’AVE i Avlo de Catalunya, gairebé 1.145.000 persones fan servir aquests trens per desplaçar-se pel corredor nord-est.

L’Avlo és, actualment, el servei d’alta velocitat de Renfe amb més capacitat de viatgers, amb 438 places per tren i capaç d’arribar als 330 quilòmetres per hora. Segons explica la companyia, es tracta, a més, de trens amb emissions zero que contribueixen al transport sostenible i que circularan amb electricitat cent per cent procedent de fonts renovables.