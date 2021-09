El turisme hoteler s’ha recuperat substancialment aquest estiu a les comarques gironines en comparació amb l’any passat, tot i que encara es troba per sota de les xifres prepandèmia. Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el nombre de viatgers que s’han allotjat en hotels gironins durant els mesos de juny, juliol i agost d’enguany s’ha situat en 1.299.109 persones, el que significa un increment del 62,55% respecte l’estiu de 2020, però encara es troba un 23,49% per sota les dades de 2019. Pel que fa a les pernoctacions, segueixen una línia similar: durant aquests tres mesos se n’han registrat 3.818.415, el que suposa un creixement del 86,2% respecte l’estiu de 2020 però encara manté un descens del 38,35% respecte els mateixos tres mesos de 2019. La recuperació del turisme nacional i estranger, tanmateix, és desigual. Les restriccions per la pandèmia encara s’han deixat notar en la mobilitat d’alguns països (per exemple, el Regne Unit o Rússia), de manera que la xifra de visitants estrangers (464.208 persones), tot i duplicar-se respecte l’any passat, encara es troba un 54% per sota les dades de 2019. En canvi, el turisme nacional continua amb la tendència a l’alça que ja va iniciar l’any passat i supera fins i tot les dades anteriors de la pandèmia. Aquest estiu han ocupat els hotels gironins 834.900 turistes procedents d’altres indrets de Catalunya o Espanya, és a dir, un 47% més que l’estiu passat i gairebé un 23% més que l’estiu de 2019, abans de la pandèmia.

Pel que fa a les pernoctacions, les de turistes estrangers han crescut un 86% respecte l’any passat, però encara són un 38% inferiors a les de 2019. En canvi, les de turistes nacionals han crescut un 62% respecte l’any passat i pràcticament un 22% respecte l’estiu de 2019.

Ahir, l’INE va fer públiques les dades d’ocupació hotelera de l’agost. Durant el mes de vacances per excel·lència, s’han allotjat en hotels gironins 583.996 viatgers: això suposa un creixement del 35% respecte l’agost de l’any passat, però encara se situa un 10,26% per sota les dades del mateix mes de 2019. Comparades amb les xifres del mes de juliol, la situació millora a l’agost, ja que el nombre de viatgers al juliol s’havia situat un 21,27% per sota el mateix mes de 2019. Per tant, es constata que el turisme segueix recuperant-se.

Recuperació també a Catalunya

D’altra banda, el conjunt de Catalunya va rebre més d’1,9 milions de turistes a l’agost, un 76,3% més que el mateix mes de l’any passat. Malgrat el fort augment, el nombre de visitants va ser un 25% inferior respecte a l’agost de 2019, abans que esclatés la crisi de la Covid-19. Per altra banda, Catalunya es manté com la tercera comunitat més visitada, superada només per les Balears i Andalusia.

Del nombre total de visitants, més d’un milió provenien d’altres punts de l’Estat, segons les dades de l’INE. De fet, la xifra de visitants nacionals no només va superar els registres de l’agost de 2020 (+30,8%), sinó que, per segon mes consecutiu, també va superar els volums prepandèmia (+19,1%).

Pel que fa als turistes estrangers, en canvi, les xifres continuen per sota els volums previs a l’esclat de la crisi de la pandèmia. Durant el mes d’agost, Catalunya va rebre 851.252 visitants procedents d’altres països, el triple que l’any passat. En comparació a l’agost de 2019, en canvi, el nombre de turistes pràcticament es va reduir a la meitat.

El mateix passa amb les pernoctacions, que superen els registres de l’any passat, però es mantenen per sota els del 2019. Catalunya va superar els sis milions de pernoctacions a l’agost, més del doble que l’any passat, però un 32,6% menys respecte a l’agost de 2019.

Pel que fa a l’Estat, va rebre més de 10,4 milions de turistes a l’agost, un 76% més en termes interanuals, però un 20% menys respecte a l’agost de 2019. No obstant això, el turisme interior va recuperar els volums precrisi, amb 6,9 milions de visitants nacionals. Pel que fa als turistes estrangers, se’n va registrar gairebé 3,5 milions, menys que fa dos anys.