Unes 900 persones s'han concentrat a la plaça del Vi de Girona en suport a l'expresident Carles Puigdemont. Els congregats han cridat consignes de "Puigdemont, el nostre president" i el portaveu de Girona Vota, Sergi Font, ha assegurat que la ciutat l'espera "amb els braços oberts": "President, esperem veure't ben aviat a casa". Font també ha assegurat que la ciutat ha tornat a respondre massivament a la convocatòria –que s'ha fet a tots els ajuntaments- i que això demostra que "la independència no està perduda i que el camí i la lluita continuen". "Volen que tinguem pot però els demostrem que no en tenim i que exigim la fi de la repressió d'aquesta suposada justícia espanyola", ha afegit Font.

Girona ha respost massivament a la convocatòria de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i unes 900 persones han omplert la plaça del Vi en suport a Carles Puigdemont. Font ha assegurat que la policia italiana va posar "els peus a la galleda" arrestant l'expresident i que tot plegat demostra que "si lluitem junts podrem aconseguir el que vulguem". Font també ha qualificat la plaça del Vi de "símbol" de la república a la que aspiren i ha dit que la concentració demostra que "la independència no està perduda". En aquest sentit, ha afirmat que aniran a votar "les vegades que faci falta" i que l'1-O, tornaran "als carrers". "President Puigdemont, esperem veure't ben aviat a casa, t'esperem amb els braços oberts", ha clamat Font.

Per la seva banda, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha llegit el manifest de l'AMI i ha reiterat que l'expresident és "la persona que ens fa mantenir la flama". Madrenas ha afirmat que l'estat espanyol continua amb el "joc brut" i que actua amb "venjança i odi cap als nostres líders". "No cedirem davant d'un estat que ens considera ciutadans de segona", ha dit. "Continuarem exigint a la justícia europea que protegeixi la seva llibertat perquè també és la nostra. Ens alçarem tantes vegades com calgui per arribar al nostre objectiu", ha remarcat. L'alcaldessa ha tancat la seva intervenció dirigint-se directament a l'expresident Puigdemont: "Tens tot el nostre suport des de Girona. T'estimem".

Durant l'acte, els centenars de congregats han cridat consignes a favor de la independència i de "Puigdemont, el nostre president". La concentració ha acabat amb la interpretació de 'Els Segadors'.

A Blanes, com cada setmana

A Blanes, la concentració de Taula de Forces Polítiques i Socials de Blanes ha reunit desenes de persones davant l'Ajuntament. La protesta ha coincidit amb les que ja tenen lloc setmanalment, cada divendres a la mateixa hora i al mateix lloc: davant l’edifici de l’Ajuntament de Blanes.

Protestes a Barcelona

Un centenar de persones s'han manifestat aquest divendres al vespre en la marxa convocada pels CDR després de la detenció ahir a la nit de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que finalment ha sortit de la presó de Sàsser sense mesures cautelars després de passar-hi una nit i amb l'obligació de comparèixer per l'euroordre el pròxim 4 d'octubre. La manifestació, amb diferents crits i consignes a favor de la independència, ha començat als Jardinets de Gràcia a les set del vespre, ha obligat a tallar la Diagonal i ha avançat per Pau Claris en direcció a Plaça Sant Jaume per unir-se a la concentració convocada davant l'Ajuntament per l'Associació de Municipi per la Independència (AMI).

Durant la marxa, els manifestants han topat amb un cordó policial dels Mossos d'Esquadra a l'alçada del carrer Mallorca. La protesta ha pogut esquivar la barrera policial travessant pel lateral del Passeig de Gràcia, on es feien diversos actes de les festes de la Mercè, ha creuat el carrer Aragó i ha tornat a baixar per Pau Claris, Urquinaona i Via Laietana. Durant la manifestació, que ha transcendit sense incident, s'han llençat proclames a favor de la independència i de suport a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Al llarg del recorregut algunes desenes de persones més s'han afegit també a la protesta fins arribar a Plaça Sant Jaume.

A la concentració de la plaça Sant Saume, l'ANC i Òmnium Cultural han lloat aquest divendres l'expresident Carles Puigdemont i han assegurat que la seva detenció ahir va ser una "vergonya". "El president Puigdemont representa la voluntat d'un poble que ha decidit no renunciar a lluitar per la seva llibertat", ha dit el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, des d'una plaça de Sant Jaume plena. Tant ell com la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, han tornat a interpel·lar Europa perquè intervingui i han cridat a mobilitzar-se per la causa independentista i els represaliats. "Ens prometen diàleg i el que fan és mes repressió. Nosaltres no entrarem en aquest joc", ha dit Cuixart, advertint els governs català i espanyol que si volen negociar s'ha d'acabar la repressió.