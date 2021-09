La ciutat de Girona va viure ahir una jornada de mobilitzacions per seguir l’evolució de la detenció de Carles Puigdemont i reclamar-ne la posada en llibertat. Al matí, l’alcaldessa, Marta Madrenas, va anunciar que suspenia l’agenda institucional i va comparèixer al costat dels líders d’ERC, Quim Ayats, i Guanyem, Lluc Salellas, per llegir un manifest conjunt. A les dotze del migdia, es va produir una concentració davant la delegació del Govern a Girona que va reunir unes 500 persones (segons l’Ajuntament) i va comptar amb una nodrida representació política. A les vuit del vespre, Girona es va sumar, igual que altres localitats de la demarcació, a la convocatòria de l’Associació de Municipis per la Independència a les vuit del vespre davant dels ajuntaments de tot Catalunya.

Aturada a l’Ajuntament gironí

L’activitat a l’Ajuntament de Girona es va veure afectada per la detenció de Puigdemont. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va anunciar que el consistori suspenia l’agenda institucional «a l’espera de l’evolució dels esdeveniments». Una aturada que va durar fins a quarts de cinc, quan l’expresident va ser posat en llibertat.

Els tres grups municipals independentistes - JxCat, ERC i Guanyem - també van condemnar la detenció en un manifest conjunt llegit per Madrenas, acompanyada pel vicealcalde Quim Ayats i el cap de l’oposició i portaveu de Guanyem Lluc Salellas. Van qualificar aquest fet d’un «nou atac a les institucions catalanes», i van exigir «l’alliberament immediat» de l’expresident de la Generalitat.

«L’estat italià haurà d’actuar d’acord amb les regles de joc de què ens hem dotat tots els europeus, ja que d’altra manera seria un fracàs monumental de la Unió Europea i del nostre sistema judicial comú», van alertar. També van fer una crida al conjunt de l’independentisme a que es manifesti «de manera massiva i pacífica per reclamar la llibertat del president Puigdemont, però també per denunciar la constant vulneració de drets de l’Estat espanyol i la repressió contra l’independentisme».

Concentració a la Generalitat

A les dotze del migdia, desenes de persones es van concentrar davant de la delegació del Govern a Girona per reclamar l’alliberament de Carles Puigdemont i, de passada, reclamar «unitat» als partits independentistes. L’acte, que segons l’Ajuntament de Girona va reunir unes 500 persones, va comptar amb les intervencions de l’Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC), el rector de la UdG, Quim Salvi, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la delegada del Govern, Laia Cañigueral. El discurs de Cañigueral (ERC), en què va defensar la «unitat» i «cohesió» independentista tant al carrer com a les institucions, va rebre aplaudiments però també xiulets i crits de «no a la taula de diàleg». Per la seva banda, Madrenas va fer una crida a concentrar-se «de forma massiva i pacífica per reivindicar de nou els nostres drets», tot criticant «aquest regne espanyol corrupte que no sap trobar una solució democràtica al conflicte». De la seva banda, Salvi va defensar que la UdG estarà sempre «al costat de la democràcia» i va insistir que els conflictes polítics «es resolen a les urnes». Des de l’ADIC -formada per treballadors de la Generalitat- van fer una crida a la unitat independentista i a continuar amb la mobilització.

A la concentració hi va assistir una nodrida representació política d’ERC, Junts i Guanyem. A banda de Madrenas i Cañigueral s’hi va poder veure, entre altres, l’exconsellera Dolors Bassa (ERC), el president de la Diputació, Miquel Noguer (Junts), el vicepresident, Pau Presas (ERC), alts càrrecs del Govern català com Anna Caula (ERC) o Ricard Font (Junts), diputats com Francesc Ten (Junts), senadors com Jordi Martí (ERC), alcaldes com el de Sarrià de Ter, Narcís Fajula (ERC), i altres representants municipals i de la Generalitat. També van sortir els treballadors de la Generalitat, molts d’ells amb caretes i imatges de Puigdemont.

Protesta a la plaça del Vi

Al vespre, unes 900 persones es van concentrar a la plaça del Vi de Girona en suport a Puigdemont. Els congregats van cridar consignes de «Puigdemont, el nostre president» i el portaveu de Girona Vota, Sergi Font, va assegurar que la ciutat l’espera «amb els braços oberts»: «President, esperem veure’t ben aviat a casa». Font també va assegurar que la ciutat ha tornat a respondre massivament a la convocatòria –que es va fer a tots els ajuntaments- i que això demostra que «la independència no està perduda i que el camí i la lluita continuen». «Volen que tinguem por però els demostrem que no en tenim i que exigim la fi de la repressió d’aquesta suposada justícia espanyola», va afegir Font.

El portaveu de Girona Vota va assegurar que la policia italiana va posar «els peus a la galleda» arrestant l’expresident i que tot plegat demostra que «si lluitem junts podrem aconseguir el que vulguem». Font també va qualificar la plaça del Vi de «símbol» de la república a la que aspiren i va dir que la concentració demostra que «la independència no està perduda». En aquest sentit, va afirmar que aniran a votar «les vegades que faci falta» i que l’1-O, tornaran «als carrers». «President Puigdemont, esperem veure’t ben aviat a casa, t’esperem amb els braços oberts», va clamar Font.

Per la seva banda, Madrenas va llegir el manifest de l’AMI i va reiterar que l’expresident és «la persona que ens fa mantenir la flama». L’alcaldessa de Girona va afirmar que l’estat espanyol continua amb el «joc brut» i que actua amb «venjança i odi cap als nostres líders». «No cedirem davant d’un estat que ens considera ciutadans de segona», va assenyalar.