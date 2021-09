La Nit de la Recerca de la Universitat de Girona (UdG) va tornar a omplir la Casa de Cultura de tallers per divulgar la recerca entre el públic familiar. Ahir a la tarda es va celebrar l’acte principal de la seva quinzena edició. Una iniciativa organitzada per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la UdG, i que s’ha convertit en una cita imprescindible per a descobrir la ciència des d’un punt de vista divulgatiu i divertit.

A la Casa de la Cultura es van dur a terme tallers proposats per personal investigador de la UdG en diversos àmbits. A més, l’esdeveniment va comptar amb el presentador i divulgador científic, Dani Jiménez, que va actuar com a mestre de cerimònies de la festa i va oferir un seguit d’experiments espectaculars.

Vinculada al mateix acte, durant el matí d’ahir, la C4D també va organitzar una altra activitat, en aquest cas a Santa Cristina d’Aro. Allà es va dur a terme un «itinerari matemàgic», guiat pels seus tres creadors: els investigadors Miquel Duran i Fernando Blasco, i el regidor d’ensenyament de l’ajuntament del mateix municipi, David Segarra. Una altra parada de la Nit de la Recerca té lloc avui a Olot, amb un Toc de Ciència aquesta tarda.

La Nit de la Recerca va recuperar així la presencialitat després que, l’any passat, amb motiu de la pandèmia, es va haver d’organitzar en format virtual.

Coincidint amb la Nit de la Recerca, la UdG també ha inaugurat el cicle de xerrades «Un dia en la #UdGRecerca», a càrrec de científics que expliquen la seva tasca des dels vessants professional i humà. El cicle es durà a terme cada mes al llarg del curs acadèmic i consistirà en 23 sessions en format virtual, adreçades a estudiants de secundària amb l’objectiu de fomentar vocacions entre l’alumnat.