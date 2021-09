La vacunació contra la covid-19 està tenint més èxit entre els adolescents gironins que en els joves. De fet, segons el darrer balanç del Departament de Salut, el 62,3% del col·lectiu de 12 a 19 anys ja té la pauta completa, mentre que el percentatge en els joves de 20 a 29 anys és del 61,8%.

Aquesta darrera franja és la que té el percentatge més baix de la població. A més, cal tenir present que fa més temps que es poden vacunar que els adolescents. L’obertura de vacunació per a persones de més de 16 anys a tot Catalunya es va produir el 30 de juny, mentre que l’activació per als adolescents de 12 a 15 anys no va ser efectiva fins al cap de més d’un mes, al 3 d’agost.

El poc èxit de vacunació entre els joves és la principal causa del retrocés del ritme de vacunació a Catalunya que, com a conseqüència, ha ocasionat que gairebé 70.000 dosis es caduquessin. Prova d’això ha sigut el poc èxit de vacunació en diversos punts que es van habilitar a les universitats catalanes. A Catalunya es van posar 1.297 dosis i, a la Universitat de Girona, 84.

Per altra banda, moltes de les vacunes que Salut pensava administrar aquest mes, s’estan destinant com a terceres dosis per a persones amb immunosupressió i usuaris de residències. Segons el darrer balanç, en la primera setmana que s’administren aquest tipus de dosis ja se n’han posat 3.405 a Girona. La campanya va començar divendres passat, quan Salut va administrar unes 550 dosis al Palau de Fires de Girona i vint més a una residència de Cadaqués. Cal tenir present, que davant la disminució del ritme de vacunació, Salut concentrarà les dosis als centres d’atenció primària a partir del mes que ve. És per això que punts de vacunació massius com el de Girona i Figueres tancaran les portes el 30 de setembre. D’altra banda, els punts d’Olot, Sant Antoni de Calonge i Ripoll obriran dies puntuals i, finalment, a Blanes i Calella es reconvertiran en punts de vacunació de la pròpia àrea bàsica.

Com a curiositat, a Girona s’habilitarà un espai a l’edifici de la Generalitat durant tres setmanes per a segones dosis pendents.

Baixen els crítics

Respecte a les dades d’ahir, el més destacat és que es va produir una davallada considerable del nombre de crítics, ja que se’n van registrar tres menys. D’altra banda, Salut va notificar tres defuncions més. El descens més brusc, però, es va produir en el nombre de positius, ja que se’n van notificar un 37% menys que el dia anterior.

Finalment, la majoria d’indicadors van seguir estancats i van seguir la dinàmica dels últims dies. El risc de rebrot encara se situa per sobre de la mitjana catalana i no acaba de baixar per sota del llindar de 80.