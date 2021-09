El nombre de pisos on s’exerceix la prostitució a l’Alt Empordà ha augmentat els darrers mesos, arran del tancament dels prostíbuls per la pandèmia. Des de la Fundació Apip-Acam, que dona suport a les dones, expliquen que quan van als habitatges no es troben les mateixes, ja que van canviant constantment. Això fa que sigui «complicat» saber quantes n’hi ha o fer el seguiment. La responsable del programa Dona d’Apip-Acam, Natàlia Massé, dona per fet que quan obrin els prostíbuls moltes d’elles hauran de tornar a la zona de la Jonquera i rodalies.

Una de les ciutats que ha vist com s’incrementaven els pisos on s’exerceix la prostitució és Figueres. En concret, Apip-Acam té coneixement i contacte amb una trentena d’habitatges de la capital de l’Alt Empordà on hi ha dones que, en altres circumstàncies, estarien en un prostíbul. I és que la pandèmia i el conseqüent tancament de molts locals de la zona transfronterera ha fet que aquest negoci s’hagi traslladat en aquest tipus d’habitatge. En aquest sentit, la responsable del programa Dona d’Apip-Acam, Natàlia Massé, recorda que si això passa és perquè «hi continua havent-hi una demanda».

Massé assenyala que el problema és que en aquests habitatges on aquetes dones es veuen coaccionades o obligades a exercir hi ha «molta rotació». Això vol dir que moltes vegades no es troben amb les mateixes quan hi van a oferir-los assistència o a assessorar-les per accedir als Serveis Socials. Precisament, l’accés a aquests serveis és una de les qüestions que més preocupen i en les que treballen tant Apip-Acam com l’administració. Massé reconeix que la pandèmia també ha servit perquè moltes dones tinguin la informació necessària per poder-se’n beneficiar. «Durant aquest 2021 hem aconseguit fer el pont necessari perquè moltes d’elles hagin estat ateses, en relació a l’any passat», ha explicat.

Un dels efectes d’aquesta gestió entre entitats, Serveis Socials i de Salut i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha vist reflectit en la vacunació d’aquestes dones. De fet, la responsable d’Apip-Acam assenyala que moltes d’elles s’han pogut vacunar gràcies al treball i a la mediació per part de l’entitat i de l’administració. «S’ha pogut vacunar moltes dones i això ha estat molt important», ressalta la responsable de l’entitat.

Aïllades i en situació vulnerable

El 23 de setembre es va commemorar el Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones. En aquest sentit, Masse assenyala que cal tenir en compte «el context» en què es produeix l’explotació. «Habitualment es produeix a l’entorn de la prostitució i la pornografia, on les dones estan aïllades i en una situació molt vulnerable amb dificultats per accedir a altres recursos», lamenta Massé.

La responsable del programa explica que actualment hi ha menys dones que abans de la pandèmia a la zona transfronterera. Massé argumenta que moltes d’elles es troben en països com França o Alemanya i diu que un cop obrin de nou els prostíbuls «segurament» tornaran.