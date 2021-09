Els hospitals fa setmanes que comencen a respirar més tranquils, després que els ingressos de coronavirus hagin anat descendint progressivament des de fa setmanes. La millora de l’indicador hospitalari, un dels més clars a l’hora de mesurar la situació de la pandèmia, suposa un clar indici de la fi de la cinquena onada i també de l’efectivitat dels vaccins, que mantenen a ratlla la xifra de casos més greus. De fet, un 71,8% dels catalans ja té la pauta completa, que a Girona baixa al 68,9%.

Segons l’últim balanç del Departament de Salut, els hospitals catalans han baixat del mig miler d’ingressos, una fita que no s’assolia des de principis de juliol. Els casos més greus que requereixen ingrés a les UCI també s’han desplomat en poc més d’un mes i mig des que van assolir el pic a principis d’agost amb 598 hospitalitzats. Salut en va notificar 174 ahir.

A les comarques gironines, la tendència és molt similar a la de la resta del territori, amb una mitjana de contagis diaris per sota del centenar des de fa més d’una setmana. De fet, fa uns dies els hospitals van aconseguir tornar a situar-se al voltant dels 50 ingressats de coronavirus, situant-se també a uns nivells a la baixa que no es veien des de mitjans d’estiu. Tot i la marcada tendència descendent que s’ha anat consolidant lentament setmana rere setmana, és habitual que hi hagi petits repunts com el de divendres, quan els centres van xifrar set ingressos més i van situar-se vora la seixantena. Per contra, els casos d’UCI van mantenir-se per segon dia consecutiu encallats amb 13 ingressos. De fet, segons va comunicar l’ICS Girona en l’últim balanç, l’Hospital Trueta recull 18 dels ingressats a la província, que fan un 32% del total. A més, la majoria dels casos més greus (10) també estan ingressats al centre hospitalari de referència de la Regió Sanitària.

Risc de rebrot sota control

La resta d’indicadors també segueix estable, amb un total de set morts notificats a Catalunya, cap a Girona. Una altra de les bones notícies del dia va ser la baixada del risc de rebrot a Catalunya, que ahir va caure per sota dels 60 punts, motiu pel qual es considera que hi ha un risc «moderat».

A la província gironina el risc de rebrot se situa uns 20 punts per sobre de la mitjana catalana, i de fet divendres va pujar situant-se a 82. En aquest estadi encara es considera que hi ha un risc elevat de contagis, tot i que l’estadi màxim de risc només perviu a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès.

De fet, són les dues comarques catalanes amb el risc de rebrot més elevat. A la Garrotxa el risc s’eleva als 536 punts mentre que El Ripollès va per sota molt de lluny amb 223 punts. Entre els motius que expliquen aquestes xifres tan elevades -per sobre dels 200 es considera una situació de «molt alt» risc- hi ha l’augment de la mobilitat i la interacció de la població entre comarques.