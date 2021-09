Els Mossos d'Esquadra han denunciat en poques hores, cinc conductors que circulaven sense el permís per carreteres gironines. Tres d'ells no havien obtingut mai el carnet, mentre que els altres dos havien perdut tots els punts. A més, un dels denunciats va donar positiu en el test de drogues i els agents li van requisar la que portava a sobre en el moment en què el van enxampar. El dia 22 de setembre, agents de Trànsit dels Mossos van aturar en tres controls a les poblacions de Riudellots de la Selva, Vall de Bianya i Palamós els conductors d'una motocicleta i dos turismes, que no havien obtingut mai el permís de conduir i els van denunciar.

El mateix dia pels volts de les sis de la tarda, una altra patrulla dels Mossos van interceptar un home que circulava per la C-65, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro. En les posteriors comprovacions, els agents van veure que el conductor havia perdut tots els punts del carnet. A més, els policies li van fer el test de drogues que va donar positiu, motiu pel qual se'l va denunciar administrativament.

L'últim dels fets es va produir la matinada del dia 23, en un control preventiu d'alcoholèmia i drogues a Ripoll. Els agents de Trànsit van aturar un home que també conduïa sense cap punt al permís. Tots cinc van quedar denunciats penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit i ja estan citats a per declarar davant del jutge.