El Centre Helmholtz d’Investigació Oceànica de Kiel, l’Institut Geomar, ha adquirit un nou robot gironí per ampliar la recerca que duu a terme del fons marí. Amb aquesta nova compra, ja compta amb tres robots creats, dissenyats i desenvolupats per l’empresa gironina IQUA Robotics S.L., una companyia de base tecnològica sorgida de la Universitat de Girona l’any 2016.

La nova adquisició, el robot Sparus II AUV, és un vehicle submarí autònom lleuger que realitza l’exploració visual del fons marí fins a 200 metres de profunditat. Equipat amb sensors, pren mesures, enregistra dades i fa inspeccions d’aigües poc profundes per a aplicacions científiques i mediambientals.

La relació entre l’Institut Geomar i l’Institut Oceanogràfic de Mònaco, de la Fundació Albert I, príncep de Mònaco, va afavorir que fa uns dies el Príncep Albert II de Mònaco inaugurés el nou Sparus, batejat amb el nom «Albert I de Mònaco», a l’Institut Geomar. L’anterior príncep va ser una figura molt important en el descobriment oceanogràfic del mar del Nord i se li va voler fer un homenatge posant el seu nom a l’Sparus II AUV, el robot gironí de l’empresa IQUA Robotics, tal com va explicar el sobirà durant l’acte. «Més enllà de les amistats i hàbits del príncep Albert I, els seus viatges a Kiel i els llaços que hi va forjar donen testimoniatge de què va ser una de les passions i un dels principals compromisos de la seva rica i emocionant existència: les ciències i, més en particular, les de la mar, que creia que havien de permetre a l’home progressar, en una època en la qual va mesurar els perills», va dir, tal com recull l’Institut Oceanogràfic de Mònaco en una publicació.

Geomar i el fons marí

L’institut líder alemany augmenta el seu inventari. Si fins ara comptava amb dos robots gironins d’IQUA, dos dispositius Girona 500, a partir d’aquests moments afegeix l’«Albert I de Mònaco» entre les seves possessions.

El Girona 500 també és un vehicle submarí autònom que, a diferència de l’Sparus, arriba a una profunditat màxima de 500 metres sota el mar. L’Institut Geomar utilitza els dos Girona 500 per a la recerca oceanogràfica. Entre les missions que realitzen, es troba la recerca d’armament submergit abandonat al llarg dels anys, que té un gran risc mediambiental per la seva composició química. L’«Albert I de Mònaco», en canvi, li servirà per traçar el mapa de les zones que estudia, ja que circula per aigües més cimeres.

Sparus II AUV

El projecte de creació de l’Sparus II AUV va començar, aproximadament, fa deu anys i, des d’en fa cinc, es comercialitza des d’IQUA. Joseta Roca, executiva d’IQUA Robotics, explica que un grup de recerca de la UdG va fer-ne el primer prototip, que es va presentar a diferents competicions europees i, després de dur a terme la part de transformació de la tecnologia en producte comercial, es va posar en venda.

L’Sparus compta amb una interfície, dissenyada íntegrament per IQUA, des d’on l’operador programa la missió que vol fer executar al robot. Quan el vehicle se submergeix a l’aigua, du a terme la tasca que se li ha demanat, «gràcies a la intel·ligència de la qual està dotat a partir de la programació software», assenyala Roca. Després, es processen les dades que ha recol·lectat i s’analitzen per part dels usuaris finals. A més, compta amb uns sensors que permeten «geolocalitzar les dades adquirides perquè els científics coneguin l’estat de la zona explorada i actuïn en conseqüència», sosté.