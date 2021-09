Després d’un parèntesi forçat l’any passat a causa de la pandèmia, Riudellots de la Selva recupera la seva Festa Major. L’actriu Judit Martín, coneguda per les seves aparicions al programa Polònia de TV3 -imitant a personatges com Marta Pascal, Irene Montero o Eulàlia Reguant- serà la protagonista, el divendres 1 d’octubre a la plaça de l’Església, del pregó de la festa major.

Espectacles infantils, caminades, bicicletades, sardanes, concerts, exposicions i teatre, entre d’altres activitats, conformen una programació que s’ha adaptat al context actual seguint les mesures preventives. Moltes de les activitats programades necessitaran reserva prèvia, com ara els concerts amb l’Orquestra Maribel, l’Orquestra Diversiones o Itaca Band, així com les obres de teatre, els espectacles per al públic familiar o les havaneres.

Encara que el gruix més important de les activitats tindrà lloc el pròxim cap de setmana, avui diumenge hi ha programada una representació teatral a la sala d’actes. Concretament, es tracta de la peça Una escola franquista, creada per Nando Massaneda i interpretada pels Teatrerus de Riudellots. La festa major finalitzarà el diumenge 3 d’octubre amb un castell de focs artificials.