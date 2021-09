Els Bombers de la Generalitat van rescatar el divendres al migdia una persona que va quedar-se encallada mentre feia la Via Ferrata de Sant Feliu de Guíxols.

Segons el cos d’emergències, que va rebre l’avís a les 14.34 hores, l’afectat va tenir un problema mecànic mentre estava fent la via de la Cala del Molí i no podia avançar ni retrocedir pel seu compte, ja que estava molt cansat. Un helicòpter dels GRAE i quatre dotacions terrestres van acudir al lloc dels fets per auxiliar-lo, però finalment se’l va rescatar reculant per la mateixa via sense necessitat d’evacuar-lo amb el vehicle aeri. Les tasques de rescat van allargar-se unes dues hores. L’afectat va resultar il·lès.

Precisament, fa uns mesos l’Ajuntament del municipi va entregar als Bombers material de seguretat amb l’objectiu d’agilitzar els rescats.