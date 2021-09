Les comarques gironines es troben entre el Top 10 dels territoris de l’Estat on hi ha més robatoris en domicilis malgrat que encara s’arrossega la situació de pandèmia. Concretament, Girona és la novena província on s’han tractat més casos. En els primers sis mesos de l’any hi ha hagut 1.203 fets, una xifra que pot semblar molt elevada però dista molt dels 1.800 que es van produir de mitjana per exemple durant els primers sis mesos dels anys 2018 o 2019, quan no hi havia crisi sanitària per la Covid.

Al capdavant de tot el llistat de tot Espanya hi ha la província de Barcelona amb 4.335 casos i la segona és la de Madrid, amb 3.611 sostraccions. Al capbaix del rànquing hi ha les dues ciutats autònomes: Ceuta (15) i Melilla (22) i la província de Terol (27).

Els robatoris amb força en domicilis són un tipus de fet delictiu que preocupa molt a la ciutadania i també a la policia. I és que els delinqüents envaeixen el territori més íntim, on es viu. A més, les víctimes se senten indefenses en veure vulnerat el seu habitatge i sovint, pateixen molta por després de patir un robatori d’aquestes característiques.

La pandèmia encara és present en aquestes xifres del primer semestre i això també es tradueixen en la localització pel territori dels casos de robatori. I és que els lladres durant aquest semestre han aprofitat -com va passar també amb l’episodi més fort de pandèmia- per entrar en moltes segones residències, que no estaven ocupades arran de la situació de crisi sanitària i per tant, on els lladres tenien via lliure per entrar i robar.

Les urbanitzacions de la Costa Brava són tradicionalment indrets on molts lladres intenten delinquir i la falta d’ocupació durant l’hivern i també per la manca de mobilitat els ha fet un lloc ideal durant aquest episodi. A banda, els lladres aprofiten que sovint poden fugir per les vies ràpides i retornar a casa seva, que sovint és fora de la província. És a dir, alguns dels delinqüents pugen a Girona per cometre els robatoris. Aquesta mobilitat sovint dificulta la tasca dels investigadors, ja que un dia poden actuar a la província però l’endemà, poden estar en un altre indret de Catalunya o en una altra comunitat autònoma.

Un quart dels casos, a ciutats

Fent una revisió d’aquest tipus de robatoris a les nou ciutats gironines -de més de 20.000 habitants- es pot comprovar que aquestes localitats acumulen poc més d’un quart de les sostraccions: 376.

Girona i Figueres són les que encapçalen el llistat, amb 100 i 50 robatoris amb força, respectivament.

Aquestes dades que ofereix el balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior mostren també que malgrat que s’està sortint de la pandèmia i que s’ha reactivat l’activitat delictiva, aquests tipus de delicte en canvi es gairebé mantenen com l’any passat, de fet, van un 1,9% a la baixa. Ja que l’any anterior se n’havien registrat 1.226.

Domicilis i establiments

Hi ha un altre tipus d’indicador delictiu del balanç del Ministeri que suma els robatoris amb força a domicilis i els que es produeixen en establiments. Entre gener i març se n’han denunciat 807. Això situa la província de Girona com la desena amb més casos de tot Espanya. Barcelona també està al capdavant del rànquing amb 6.485 robatoris, com passava amb els de domicilis i el segon lloc, també és per Madrid, amb 5.798 fets investigats pels cossos policials desplegats en aquest territori espanyol.