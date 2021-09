Amb la millora generalitzada de les dades epidemiològiques a Catalunya, la comarca de la Garrotxa i el Ripollès continuen en retrocés després de situar-se encara per sobre del llindar de risc «molt alt». Ambdues comarques són les dues amb risc de rebrot més elevat de Catalunya, posicionant-se en primera posició la Garrotxa, que se situa en 428 punts, mentre que el Ripollès va per sota, molt de lluny, amb 207 punts.

De fet, Olot es consolidava ahir com el municipi amb el risc més elevat de Catalunya (525) per sisè dia consecutiu i a una gran distància de la resta de localitats. Pel que fa a nivell català, la ciutat que se li acosta més és Tortosa, amb 269 punts, mentre que pel que fa a comarques gironines va seguida més enrere per Lloret de Mar (204) i Palafrugell (128). Cal recordar que per sobre dels 200 punts es considera una situació de «molt alt» risc.

Davallada de nous casos

A la resta de comarques gironines la millora dels indicadors es veu reflectida amb una davallada dels nous casos de coronavirus i una disminució progressiva dels pacients ingressats als hospitals. Segons les últimes dades publicades pel Departament de Salut, a la regió sanitària de Girona ahir es van confirmar 24 nous casos del virus, una xifra molt inferior als casos que s’han detectat durant els dos dies anteriors -que rondaven la seixantena-, i han mort dues persones.

Tanmateix, el risc de rebrot segueix sota control i baixa un punt més, situant-se a 81, per sota dels 96 de la setmana del 9 al 15 de setembre. Tot i això, l’iEPG continua dins els barems de risc alt i cal destacar que aquesta xifra és superior a la mitjana de Catalunya, que en les xifres d’ahir se situava en 57 punts.

L’Rt s’incrementa quatre centèsimes a 0,90, per sobre del 0,87 de l’interval anterior. La incidència a 7 dies és de 41. El 3,15% de les proves que es fan surten positives. Pel que fa a la mitjana a Catalunya se situa en 0,84 i creix una centèsima. La mitjana d’edat dels contagis se situa als 35 anys.

En la totalitat de Catalunya, l’últim recompte suma l’administració de 1.377 primeres dosis, 2.704 segones dosis, i, per últim, 823 terceres dosis. Aquestes últimes augmenten ja a un total de 38.616.