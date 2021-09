Tres persones van resultar ferides -dues amb lesions menys greus i una lleu- en un xoc entre una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i un turisme a Cervià de Ter. L’ambulància transportava a l’Hospital Josep Trueta de Girona un malalt que va ser traslladat en un altre vehicle medicalitzat.

L’accident es va produir quan passaven set minuts de les onze del matí. L’ambulància i el vehicle circulaven direcció Girona per la carretera GiV-6234 que uneix Sant Jordi Desvalls i Cervià de Ter. El vehicle sanitari estava avançant diversos cotxes just abans de l’accés a la trama urbana de la població quan va envestir un turisme tipus furgoneta que realitzava una maniobra per incorporar-se a una via que dona accés a una benzinera.

L’ambulància va impactar contra el vehicle en el moment que feia el gir. A causa de la topada el turisme i posteriorment l’ambulància van desplaçar-se diversos metres fins al marge.

Un dels sanitaris del SEM va baixar de l’ambulància per atendre el malalt que traslladaven a l’Hospital Josep Trueta i que no hauria patit lesions.

Al lloc s’hi van desplaçar una unitat medicalitzada, dues de suport bàsic i un coordinador territorial. També els Mossos d’Esquadra.

A conseqüència del xoc van resultar ferides tres persones (la conductora del turisme i dos sanitaris) que van ser traslladades a l’Hospital Josep Trueta. Cap dels ferits presentava en principi ferides de gravetat, segons ha informat el SEM. També es va traslladar al Trueta el malalt que transportava l’ambulància.