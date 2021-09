La Policia Nacional, en una operació conjunta amb cossos policials d’Alemanya, Colòmbia, Croàcia, Eslovènia i Sèrbia, han desarticulat la xarxa més gran de distribució de cocaïna d’Europa. A més han intervingut 4.010 quilos de la substància estupefaent i han detingut 61 persones. A la província de Girona s’hi han arrestat dos dels capitosts de la banda. El principal dirigent i un altre responsable de l’organització.

El cap de l’organització era un serbi, d’uns 40 anys que vivia a la comarca de la Selva, concretament a Vidreres. La Policia Nacional el va arrestar a la urbanització de Puigventós, on residia amb la seva dona. En el moment de l’entrada al domicili, el CNP també hi va detenir la dona -però l’arrest després va quedar sense efecte-. L’altre arrestat, en un altre punt de la demarcació, era un ciutadà espanyol i també era un dels màxims dirigents de la banda.

Aquí a la província així com a la resta d’Espanya, aquesta organització el què feia era cultivar marihuana, per extreure’n rendiment després amb els diners, aconseguien la cocaïna que es distribuïa. En els escorcolls a la província de Girona, a banda de confiscar marihuana, els policies també van intervenir diverses armes de foc.

Aquests capitosts pertanyen càrtel dels Balkans, una organització molt perillosa que no sols es dedicava al tràfic de drogues sinó que podien cometre d’altres fets delictius molts més greus.

Entre Girona, Tarragona, València i Barcelona el mes de febrer es van realitzar 12 detencions. I és que els delinqüents van ser sorpresos per la Policia Nacional quan produïa el lliurament i recepció dels 1.250 quilos de cocaïna als afores de Tarragona. Al mateix temps que això succeïa, es van fer entrades simultànies en aquestes províncies.

La policia dona per desarticulada una de les branques més actives del Càrtel dels Balkans. Que segons la policia constituïa una veritable amenaça per a la seguretat dels països de l’est i és considerada per les autoritats europees una de les més importants organitzacions criminals que operaven a Europa. Caracteritzada per integrar entre les seves files a membres paramilitars i dedicar-se principalment al tràfic de drogues, robatoris de domicilis i vehicles, blanqueig de capitals, extorsió i segrestos. L’operació s’ha dut a terme sota la coordinació d’Europol.

Droga des de Sud-amèrica

L’organització desarticulada pretenia dur a terme una operació de tràfic de drogues des de Sud-amèrica fins a Europa. En aquest context, l’Europol va activar una operació exclusiva per al desmantellament d’aquest grup criminal. Que està compost principalment per persones de països de l’est, originaris principalment de Sèrbia, Croàcia i Montenegro.

La principal característica del grup investigat era el seu important múscul econòmic i la seva falta d’arrelament, que permetia a tots els seus integrants assentar-se en diferents països de tot el món. A Espanya, l’organització comptava amb habitatges i vehicles per tal de dificultar la tasca policial. La finalitat de la investigació policial va ser tractar d’atacar la cúspide de l’organització criminal cobrint totes aquestes reunions que se celebraven. Fins i tot, van poder comprovar que estaven relacionats amb el futbol a Colòmbia.

L’abordatge d’un veler, l’inici

Les investigacions van començar el 2018, quan es va aturar un veler en què viatjaven dos croats i un nord-americà. L’embarcació va ser abordada pels GEO (Grup Especial d’Operacions de la Policia Nacional) i van intervenir 1,4 tones de cocaïna al seu interior.

Des de llavors, les investigacions indicaven que el grup desarticulat era el responsable de l’enviament de la droga, i que disposaven de recursos i mitjans per seguir intentant l’operació, com es va poder demostrar finalment.

No obstant això, llavors la policia no va poder evidenciar la participació del grup en aquella operació. La investigació va continuar i, a finals del 2019, un dels membres més importants de l’organització va ser detectat a Espanya per preparar un nou cop.

D’aquesta manera, els esforços es van centrar sobre un montenegrí que representava una potent organització associada o a les principals bandes dels països de l’est, concretament al càrtel dels Balcans. A través dels moviments, van determinar com pretenia introduir una gran partida de droga a Europa a través d’Espanya procedent de Sud-amèrica.

A mitjans de l’any passat, la xarxa van voler fer un transvasament de droga des de les costes colombianes a una embarcació, però les autoritats americanes van confiscar 1.350 quilos de cocaïna. Cosa que va suposar un cop dur a l’organització.

Amb l’avanç dels mesos, la pandèmia va retardar els plans de l’organització i fins a finals de desembre no va quedar establerta l’operació. Van voler intentar l’operació marítima però amb droga des de les costes brasileres. Aquesta trobada en alta mar va tenir lloc a finals del mes de gener de 2021, lliurant els 1.250 quilos.

Un dels caps a Tarragona

La policia va detectar, a més, com un dels principals responsables es va desplaçar fins a Tarragona. A Espanya, va començar a vendre la droga al mercat europeu fins i tot abans de tenir accés a aquesta. Finalment, el febrer l’explotació de la investigació es va desenvolupar quan els màxims responsables es trobaven a l’Estat i es van realitzar les detencions.