Tot i que les dades epidemiològiques fa setmanes que van a la baixa i la cinquena onada es troba a les acaballes, a Girona hi ha alguns indicadors que encara es mantenen alts. Concretament, el més destacat és l’índex de rebrot, que fa dies que es manté estancat i, com a conseqüència, se situa bastant per sobre de la mitjana catalana. Aquest indicador permet valorar el creixement d’una epidèmia i mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies.

Segons el darrer balanç, la dada és de 79 punts i està 22 punts per sobre de la mitjana de Catalunya. De fet, Girona se situa entre les regions sanitàries amb l’índex més alt, després de Catalunya central (107), Terres de l’Ebre (96) i Lleida (87). Per darrere de la regió de Girona hi ha Barcelona ciutat (55), Camp de Tarragona (51), Metropolitana nord (44), Metropolitana sud (36) i Alt Pirineu i Aran (30).

L’indicador està en un nivell moderat, perquè se situa entre 70 i 100. La dada, això sí, és la més baixa des dels dies previs a Sant Joan, quan es van assolir mínims equiparables a l’estiu de l’any passat.

En definitiva, l’evolució dels indicadors de contagi des de l’inici de la pandèmia ve marcada per diverses «onades». Primerament, hi va haver la del març i abril del 2020; seguidament, la de l’octubre i novembre; en tercer lloc, la de després de Nada, tot seguit la de després de Setmana Santa d’enguany i, finalment, l‘actual.

Pel que fa a indicadors i casos ha sigut la que ha notificat registres més elevats. El pic del risc de rebrot es va viure el 7 de juliol, amb un total de 1.213 punts. Des de llavors, l’índex ha anat a la baixa fins que farà unes dues setmanes que va baixar del llindar de 100 i va passar el nivell «alt» al «moderat».

La principal causa que fa elevar l’índex de Girona fins a una xifra tan alta és el creixement del risc de rebrot a dues comarques concretes: la Garrotxa i el Ripollès, on l’índex és de 384 i 192 punts respectivament. A la Garrotxa continua pujant, així com el nombre de casos. Durant la darrera setmana se n’han notificat 74, una vintena més que l’anterior. A més, la mitjana d’edat dels casos és de 35 anys, fet que de mostra que estan creixent entre els joves.

Per altra banda, després de la millora de la setmana passada, l’indicador ha tornat a pujar al Ripollès. A més, s’han diagnosticat tres casos més que la setmana passada.

Pressió assistencial a la baixa

Respecte a la resta de dades, el més destacat és que la pressió assistencial segueix a la baixa tot i que no acaba de registrar valors previs a l’estiu. Per altra banda, després de la davallada de diumenge, el nombre de casos es va duplicar ja que se’n van notificar 49. Seguidament, els registres de vacunació del cap de setmana van tornar a ser baixos i diumenge només es van posar nou dosis.