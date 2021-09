Membres de la FOEG i de la Cambra de Comerç de Girona s’han reunit amb representants del PSC per reclamar-los inversions en infraestructures que consideren «imprescindibles», amb l’objectiu que aquestes s’incloguin en la negociació dels pressupostos. Per part dels socialistes, a la trobada hi van assistir els diputats Marc Lamuà i Sílvia Paneque.

Precisament, aquestes institucions van presentar fa poques setmanes l’estudi Ap-7: estratègia de mobilitat, propostes d’actuació i pla de seguiment, que es va elaborar amb el suport de la Diputació de Girona aprofitant l’aixecament dels peatges de l’autopista. D’aquesta manera, l’empresariat gironí defensa la necessitat d’actuar el més ràpid posible en els punts crítics: millorar i desdoblar quan sigui necessari la N-II, executar d’una vegada la variant de Figueres, fer nous enllaços entre l’AP-7 i la N-II i desenvolupar les millores de la N-260, la connexió N-II amb la C32 (entre Maçanet i Tordera) i la variant d’Olot.

Agilitzar l’estació del TAV

D’altra banda, en ple debat sobre el model aeroportuari, reclamen també que s’agilitzi la construcció de l’estació d’alta velocitat a l’aeroport de Girona, que l’empresariat gironí porta anys reclamant com a infraestructura bàsica per a l’economia gironina. Segons indiquen, aquesta nova estació no és només necessària per tal de facilitar el transport de viatgers, sinó també de mercaderies, empreses alimentàries o de maquinària, que podrien aprofitar infraestructures existents com l’estació intermodal de Vilamalla i el punt d’inspecció fronterera (PIF).