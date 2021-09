Alcalde de Fontcoberta durant dues dècades, des de les primeres eleccions un cop restablerta la democràcia fins als 1999, i president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany en els tres darrers anys de la seva carrera política, Lluís Ferrando i Portella ha mort a l’edat de 88 anys. El polític, que sempre es va presentar per les llistes de Convergència i Unió, va guanyar les eleccions municipals de Fontcoberta cinc vegades consecutives fins que, el 1999, no es va presentar i va ser substituït pel també convergent Jaume Roura. Entre el 1996 i el 1999, Ferrando també va presidir el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, organisme que aquest dimarts al matí va comunicar públicament el seu traspàs. Ferrando va deixar la política el 1999 tot i que la seva voluntat era continuar com a president del Consell Comarcal, càrrec que els dirigents de Convergència de l’època van decidir que fos per al llavors alcalde Vilademuls, Josep Vicens.

«En Lluís Ferrando era un avançat al seu temps, era una persona que tenia molt clar que, tot i la diversitat del nostre municipi amb nuclis rurals i una llavors incipient urbanització, no es podia deixar enrere cap nucli quan es projectaven els serveis», explica l’actual alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola, en unes declaracions a Ràdio Banyoles destacant que la mort de Ferrando és «una gran pèrdua no només per Fontcoberta sinó per a tota la comarca».