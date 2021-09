Olot recupera els propers 16 i 17 d’octubre la Fira de Sant Lluc, que mantindrà l’activitat al centre de la ciutat amb onze espais i més de 50 activitats previstes. Igual que es va fer el 2019, enguany se celebraran la Fira ramadera, el mercat extraordinari de roba i la Fira del Dibuix en cap de setmana i al centre de la ciutat.

La Fira Ramadera, que data de 1315, es podrà visitar al Firal Petit. Hi haurà exposats una trentena de corrals de bestiar boví, oví, cabrum, equí i aviram, alhora que es podrà comprar directament als ramaders. A més, hi haurà representació de vaques gascones com a raça convidada.

El dissabte 16 d’octubre també tindrà lloc el mercat extraordinari de roba a la plaça Balmes i els carrers del voltant, amb mig centenar de parades de roba i complements, mentre que a la plaça Josep Clarà se celebrarà la 66a edició de la Fira del Dibuix, on els pintors podran exposar i vendre els seus dibuixos al llarg de tot el dia.

Com a novetats d’aquesta edició, s’inauguraran dos espais nous a la fira: un per als més gourmets i un altre per als visitants més petits, ambdós vinculats als orígens ramaders de la fira. Així, els més menuts podran gaudir d’un espai de jocs relacionats amb la granja, i també hi haurà un espai de tast per a tothom.