El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, considera que la maniobra de detenció de Carles Puigdemont la setmana passada no obeeix a la intenció de l’expresident de perjudicar Espanya, sinó de «fer la guitza» a Esquerra, i molt especialment a Pere Aragonès i Oriol Junqueras.

«I ho ha aconseguit, perquè Junts i ERC han tornat a obrir una guerra caïnita», va afegir, tot advertint que al final aquesta situació «acaba perjudicant a tota la ciutadania i institucions catalanes». Fernández va ser ahir a Girona per pronunciar la conferència La segona part del procés separatista a l’espai cívic Mercadal. La visita també va servir per donar suport a la direcció de Jaume Veray, que va agafar les regnes del partit a Girona abans de l’estiu.

Fernández va defensar que Catalunya necessita «una veritable alternativa política» que li permeti superar la «decadència» en la qual es veu immersa. I en aquest sentit, va considerar que l’alternativa no pot ser el PSC, a qui va acusar d’ «oferir-se com a crossa del govern separatista». Per tant, va considerar que l’alternativa política no pot ser només a nivell de sigles, sinó que s’ha de poder percebre a través de «polítiques reals» com les que defensa el PP: impostos «moderats», llibertat dels pares per escollir el model educatiu que volen per als seus fills, respecte per la propietat privada i «tolerància zero» en l’incivisme.

«Tolerància zero a l’incivisme»

Precisament, després dels botellons que hi ha hagut aquests dies a Barcelona, va mostrar el seu suport a totes les forces de seguretat i va lamentar que en els últims anys «s’hagi fet pedagogia de la justificació de la desobediència i l’incompliment de la llei», tant des de l’independentisme com des de l’entorn d’Ada Colau: «Això ens dona com a resultat la situació que tenim ara», va indicar, tot denunciant que «algú ha fet creure als joves que la llei hi és per ser incomplerta». Per això, va defensar que cal «tolerància zero» amb l’incivisme.

Finalment, de cares a la convenció del PP que es tancarà a València aquest cap de setmana, es va mostrar confiat que els populars en sortiran «units» i amb un projecte «alternatiu per a Espanya, radicalment diferent a les polítiques de Pedro Sánchez». Fernández es va mostrar confiat que la ciutadania espanyola percebrà aquesta unió, ja que «la pulsió de canvi és molt important, després de la gran erosió que ha fet el partit socialista, que s’ha dedicat a mentir a catalans i espanyols».