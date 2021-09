L'associació protectora d'animals Terra Viva anuncia que deixarà el servei de recollida d'animals de la Garrotxa aquest dijous i estudia demandar el Consell Comarcal per un deute acumulat de 60.000 euros. En una roda de premsa, l'entitat ha explicat que el 30 de setembre s'acaba el termini de nou mesos de pròrroga que els va donar l'administració i que ho van recordar al Consell fa un mes sense que hagin obtingut resposta. Després de deu anys, Terra Viva abandonarà les instal·lacions però alerta que estaran "atents" al nou gestor del servei per evitar que la protectora es converteixi en un "pàrquing d'animals". L'entitat, a més, continua a l'espera que es resolgui el recurs que van presentar a la licitació del servei per "irregularitats" i que podria obligar a repetir el procés.