Campdevànol recupera la Biennal del Metall, una fira que s'havia de fer l'any passat, però que es va suspendre per la pandèmia. Serà de l'1 al 3 d'octubre en format reduït per complir amb les restriccions. Un dels plats forts és la inauguració de l'espai museogràfic situat a l'antic Molí Gros després de quatre anys de treballs amb el projecte transfronterer Pyrfer, cofinançat amb fons europeus. La programació inclou la participació d'una vintena de forjadors, exposicions, conferències i activitats per a públic familiar. La biennal vol ser un espai de trobada entre empreses, institucions, artistes i persones vinculades al món del ferro, un element vinculat al llegat històric d'aquest municipi del Ripollès des de l'època medieval.

Campdevànol es prepara per acollir aquest cap de setmana la 4a Biennal del Metall en un format més reduït, restriccions d'aforament i mesures contra la covid-19. Des de l'Ajuntament subratllen que estan molt satisfets després de l'anul·lació de l'any passat. La d'enguany, a més, inclou la inauguració del Centre Pyrfer el Molí Gros, l'aigua i el ferro, un espai museogràfic que és la culminació d'un projecte transfronterer per recuperar i donar a conèixer el patrimoni industrial del municipi. S'ha fet un treball en xarxa amb nou municipis més, quatre de catalans (Ripoll, Besalú, Alpens i Alins) i cinc de francesos i s'ha cofinançat amb fons europeus. El pressupost total superava els 2 milions d'euros, dels quals el 65% eren finançats pel fons FEDER.

«És el regal que tenim després de quatre anys de feina», assenyalava aquest dimecres la segona tinent d'alcalde de Campdevànol, Blanca Sánchez. L'espai s'ha construït a les antigues sales del molí i es distribueix en quatre espais, seguint els elements d'aigua, ferro, foc i natura alhora que mostra fotografies i documentació del passat industrial del municipi. També inclou peces industrials originals, com ara un mall de grans dimensions que formava part del fons del Museu Etnogràfic de Ripoll. La directora del projecte transfronterer, Estel Delgado, ha remarcat que el Pyrfer també ha permès crear una ruta per diferents punts del poble on ja hi ha instal·lada la senyalització alhora que comportarà continuar aquest treball en xarxa amb la resta de socis que també comparteixen aquest passat metal·lúrgic.

Exposicions, xerrades i demostracions en directe

La programació inclou xerrades i exposicions, com la que oferirà l'artesà Jesús Zapata dedicada a ganivets artístics. El dissabte i diumenge hi haurà també parades d'artesania i alimentació i també demostracions de forja en directe, on els visitants podran veure com és el procés. També es presentarà un llibre sobre el Molí Gros, el seu passat i funcionament i una taula rodona amb dones vinculades a empreses del metall de la comarca. Per al públic familiar hi haurà un espectacle de circ, 'El petit circ de Messieu Moustache' a la plaça Valldemossa. L'edició es clourà amb la ballada de la Gala, un esdeveniment que s'havia de fer per la festa major de fa dues setmanes, però que es va suspendre pel mal temps. Per poder assistir-hi, s'haurà de reservar l'entrada.