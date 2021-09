El sindicat Comissions Obreres (CCOO) va tornar a sortir ahir al carrer -després de la concentració de la setmana passada- en senyal de protesta pel desbloqueig del conveni estatal de la dependència. Paral·lelament, a l’àmbit català, el conveni català de geriatria també està paralitzat arran de la impugnació d’una organització empresarial.

Tant per una banda com per l’altra, el sindicat segueix reclamant «un pla de xoc que retorni la qualitat i la suficiència de les prestacions del sistema de dependència», a més, ressalta que la «paralització de la negociació, associada a un infrafinançament, suposarà un veritable problema a l’hora de trobar professionals en un futur immediat».

Segons el sindicat, l’actual crisi provocada per la covid-19 ha posat de manifest «la importància de tenir cura de les persones en situació de dependència, així com la necessitat de la professionalització d’aquesta activitat», a més, s’ha evidenciat la «precarietat» amb què s’ha estat desenvolupant aquesta activitat laboral tenint en compte que es tracta d’un sector «altament feminitzat i sense reconeixement».

Maria Àngels Rodríguez, portaveu i responsable de comunicació de la Federació de Sanitat de CCOO, ha recordat a aquest diari que «el dèficit de personal s’ha evidenciat durant la pandèmia, sobretot en la gestió de brots, en què molts geriàtrics no donaven l’abast». A part, doncs, d’un augment de personal, reclama una millora salarial i de les condicions laborals, a més d’una davallada de les ràtios d’usuaris a les residències. «No pot ser que hi hagi empreses que abusin d’aquests treballadors i que els atorguin ràtios d’usuaris inassumibles».

Més control a les residències

La reivindicació d’una millora del sector és una petició que perdura des de fa anys. «Hem demanat al govern que s’impulsi un institut català de la dependència per tal de donar cobertura a aquestes mancances i, també, a més sociosanitaris públics». Respecte a aquest darrer punt, Rodríguez lamenta que el Trueta, per exemple, necessita un sociosanitari més gran.

«La població cada vegada és més envellida, sorgeixen més patologies i és necessari l’impuls de més sociosanitaris per donar resposta a aquesta demanda creixent i, d’aquesta manera, es podran d’alleugerir llits d’aguts a la majoria d’hospitals».