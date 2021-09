L’activitat Sopars Maridats que organitza anualment el col·lectiu gastronòmic La Cuina de l’Empordanet aconseguirà aquest 2021 xifres d’ocupació prèvies a la pandèmia, segons pronostica el seu president, Vicenç Fajardo.

Fajardo va presentar ahir un programa que arrenca el proper 1 d’octubre i acaba el 3 de desembre amb dinou propostes d’un restaurant empordanès i un celler d’aquesta mateixa denominació d’origen. El xef va explicar que, en aquesta novena edició, es posarà l’accent en els productes del segell de qualitat Girona Excel·lent i ha destacat el canvi de dates a tardor en lloc de l’inici de l’any com anteriorment. De les perspectives, ha detallat que molts companys «abans de penjar el menú ja reben moltes trucades de gent interessada» i, en conseqüència no veu «perquè no cal arribar a xifres de 2019 més enllà d’alguna reducció d’aforament».