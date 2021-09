L'Estat preveu una inversió de 24,324 milions d'euros a l'aeroport de Girona en cinc anys i superar els 2,1 milions de passatgers l'any 2026. El Document de Regulació Aeroportuària (DORA II) del Ministeri de Transports, aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, fixa les línies mestres per al sector aeroportuari espanyol i, en el cas de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva), preveu destinar 10,610 milions d'euros a actuacions per al desenvolupament aeroportuari. L'estat espanyol considera que es tracta d'una «inversió estratègica» que, segons el document, s'executarà els anys 2025 i 2026. El DORA II també fixa 8,494 milions d'euros a accions per incrementar la seguretat operacional a l'aeroport.

El Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026 planifica les inversions de la xarxa d'aeroports de l'estat espanyol i també fa una projecció a cinc anys del nombre de passatgers, operacions i el volum de mercaderies que calculen que hi haurà. En el cas de l'Aeroport Girona-Costa Brava, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana planifica inversions per valor de 24,324 milions d'euros. Aquests diners se subdivideixen en sis accions. La partida més important, i que s'emporta el gruix de la inversió, és per «actuacions per al desenvolupament aeroportuari». En concret, són 10,619 milions d'euros que s'executaran entre l'any 2025 i el 2026 i que estan previstes que estiguin enllestides al juliol del darrer any que abasta el quinquenni.

Segons el document, és considerada una «inversió estratègica» que és un apartat on l'Estat inclou projectes a sis aeroports i assenyala que són «necessàries per complir els estàndards de capacitat establerta» o perquè tenen un «impacte extraordinari en les línies estratègiques» en matèria de sostenibilitat, innovació i eficiència econòmica. El DORA també preveu destinar 8,494 milions d'euros en actuacions que s'han de dur a terme entre el 2022 i el 2023 per augmentar la seguretat operacional a l'Aeroport de Girona; 2,473 milions d'euros en inversions de suport i reposició; 1,156 milions d'euros més en un altre apartat relacionat amb la seguretat operacional i la resta fins a arribar als 24,324 milions d'euros són per actuacions de desenvolupament i millora d'ajudes a la navegació o vinculades amb la seguretat de les persones i les instal·lacions.

2,1 milions de viatgers el 2026

L'Estat també fa un càlcul sobre les previsions de passatgers, operacions i mercaderies al llarg dels cinc anys del pla tenint en compte les previsions de l'Agència Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria i avaluant els escenaris de recuperació després de l'impacte de la pandèmia. El DORA calcula per l'Aeroport de Girona un trànsit d'1.353.929 passatgers el 2022 i que la xifra vagi augmentat fins a arribar a 2.107.632 el 2026. Una xifra que encara estaria lluny d'arribar al màxim de capacitat de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar que és de 5,7 milions. Això també es traduiria en un augment de les operacions passant de 14.702 el 2022 a 21.445 el 2026. Aquest increment previst en viatgers, però, no aniria alineat amb el de mercaderies perquè l'Estat preveu un descens del 18,08% en cinc anys, dels 299.580 quilos del 2022 a 134.891 el 2026.