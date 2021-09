Un estudi del grup Recerca transversal en atenció primària de l’IDIBAPS ha conclòs que el diagnòstic de patologies freqüents per part de l’atenció primària va caure fins a un 50% per la pandèmia. Els investigadors van analitzar la diferència en els casos detectats d’una trentena de patologies durant el 2020 respecte a la mitjana del període 2017-2019. Ho van fer en els tres centres que gestiona el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPBSE), amb una població assignada de més de 15 anys de prop de 85.000 persones.

En concret, el diagnòstic es va reduir un 50% en el cas de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, un 48% en la cardiopatia isquèmica, un 46% en l’hipotiroidisme, un 45% en el melanoma, un 43% en la malaltia renal crònica i un 42% pel que fa als tumors benignes de colon. D’altra banda, el diagnòstic de la hipertensió i l’osteoporsi va baixar un 40% i un 39% ho va fer el de la diabetis. L’estudi també apunta a una reducció del diagnòstic de la hiperplàsia benigna de pròstata del 38% i de la hipercolesterolèmia d’un 36%. En canvi, el diagnòstic de l’ansietat va créixer un 16%.

Hi ha altres patologies que no van observar aquest descens tan significatiu, com per exemple l’ictus, l’infart o alguns càncers. L’atenció primària ha detectat més del 80% de casos de covid-19 i ha fet el seguiment de pacients i contactes.