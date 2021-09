Amb la cinquena onada pràcticament al final, les xifres epidemiològiques són generalment més estables. Tot i així, hi ha alguns punts que destaquen per augments destacats, com ara la Garrotxa i el Ripollès, i d’altres que contràriament ja gairebé estan lliures de covid-19. Aquest és el cas del Pla de l’Estany, on la xifra de nous positius setmanals ha assolit el seu nivell més baix des de finals de maig amb la detecció de només quatre casos en una setmana. D’aquesta manera, és l’única comarca gironina que gairebé està lliure del virus i se situa entre les deu comarques catalanes amb la dada més baixa. D’altra banda, és la cinquena comarca catalana amb el risc de rebrot més baix, amb només quinze punts, i la quarta que té la transmissió del virus també més reduïda. Per altra banda, només un 1,18% de les darreres proves PCRs fetes han donat positiu. Finalment, cal destacar que els pocs positius que hi ha també corresponen a joves, com a la resta de Catalunya, ja que la mitjana d’edat dels casos és de 34 anys.

A l’altra cara de la moneda hi ha comarques com la Garrotxa i el Ripollès, que encara mantenen el risc de rebrot alt i això fa pujar l’índex a Girona, que encara es troba per sobre de la mitjana.

La davallada de les dades epidemiològiques s’està produint des de fa setmanes, tal com ha destacat Salut recentment, malgrat que encara hi ha un percentatge de joves determinat sense vacunar. A partir d’ara, però, els centres de vacunació massius tancaran i la campanya es localitzarà en punts concrets, sobretot des de l’atenció primària.

Puja la transmissió del virus

Una dada preocupant, però, és l’augment de la transmissió del coronavirus (Rt). Aquest indicador avalua la velocitat de propagació d’una epidèmia i mesura el nombre mitjà de persones infectades per una persona infecciosa. Segons el darrer balanç, la dada és de 0,96 i ja s’aproxima a 1, màxim recomanat per mantenir la pandèmia sota control.

De fet, a la majoria de comarques gironines tenen aquest indicador bastant elevat, ja que o bé sobrepassa el llindar d’1 en el cas del Ripollès i la Garrotxa, o bé s’hi aproxima en la resta.

Pel que fa a la resta de dades, ahir es van sumar 54 casos, un 17% més que el dia anterior i dues noves defuncions. El total de positius acumulat ja és de 103.861 i el de morts, de 2.268. La pressió assistencial segueix a la baixa i el nombre d’ingressats torna a baixar de la cinquantena, mentre que els crítics se situen en tretze.

Pel que fa a les vacunacions, ahir es van posar 379 dosis.

Finalment, la millora epidemiològica es va frenar ahir a Catalunya després de dies de millora, ja que va repuntar el risc de rebrot, encara moderat i també va créixer la velocitat de propagació del virus, tot i que es manté per sota d’1. Per altra banda, es va estancar la mortalitat amb una mitjana de cinc morts per covid al dia i va augmentar lleugerament el nombre de pacients a l'UCI.

Finalment, ahir hi havia 464 pacients hospitalitzats pel virus, 22 menys que dilluns, dels quals 170 són a l'UCI.