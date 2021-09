Sis motoristes han mort a les carreteres gironines des de principis d’any. Això representa una de cada quatre víctimes mortals d’accidents de trànsit enguany a Girona, que fins al 22 de setembre, en són 25.

Els conductors de motos són sovint objecte de campanyes per part del Servei Català de Trànsit perquè és l’únic col·lectiu en el qual la sinistralitat no s’ha reduït en els darrers anys. De fet, si es comparen amb les de l’any passat, a Girona van morir quatre motoristes -tot l’any-, en un any marcat per la pandèmia.

De fet si observem les dades de mortalitat dels col·lectius vulnerables (11) d’enguany, els motoristes les lideren amb sis finats. En segon lloc hi ha els vianants (4 morts) i un ciclista.

Pel que fa a nombre de víctimes -ferits i morts- del col·lectiu de motoristes d’aquests gairebé nou mesos de l’any, s’ha de dir que la xifra és elevada: 195. D’aquests hi ha 23 ferits greus i 166 de lleus.

L’últim accident de trànsit a la xarxa interurbana de Girona amb motoristes implicats i que ha acabat amb víctimes mortals data del 12 d’agost.Dos joves motoristes - de 20 i 19 anys- van perdre la via a la C-31 a l’altura de Palamós. Es van encastar contra un camió aparcat en un supermercat. Un d’ells va morir a causa de l’impacte i l’altre, pocs minuts després dels fets.

153 ferits greus

A Catalunya, un de cada tres morts d’accidents de trànsit és un motorista. De fet, des de principis d’any, 35 motoristes han mort a conseqüència d’un sinistre que ha tingut lloc a la carretera. Representen el 36,5% del total de víctimes mortals a la xarxa viària interurbana. A més, enguany s’han registrat 153 motoristes ferits greus i 1.207 ferits lleus (dades tancades a 21 de setembre), segons informa Trànsit.

Per reduir la sinistralitat, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa avui una nova campanya de conscienciació viària que té com a objectiu la prevenció d’accidents entre els motoristes.

Amb el lema, «La Ruta més segura», recull el testimoni de cinc conductors de motocicleta de gran cilindrada, un dels quals ha estat víctima d’un accident de gravetat. La campanya consta d’un total de 5 espots i se n’afegiran dos més que se centraran concretament en el testimoni de dones. Els motoristes que protagonitzen les peces dialoguen i reflexionen sobre aspectes concrets de la seguretat viària que els hi afecten o que han viscut en primera persona. Durant les converses, fan una crida en primera persona a la prevenció i a la conscienciació.

Reflectors i una camussa

La nova campanya a més, es complementarà amb la distribució d’uns adhesius reflectors que s’enganxen al casc per tal de millorar la visibilitat dels motoristes i que van acompanyats d’un díptic informatiu. Entre els usuaris dels vehicles de dues rodes es repartirà també una camussa que és d’utilitat pel bon manteniment i neteja de la visera del casc, i dels retrovisors de la moto.