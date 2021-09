El Departament de Salut ha constituït el Comitè Científic Assessor de la covid-19, un òrgan assessor per a l’abordatge d’estratègies de control de la pandèmia a Catalunya que actuarà amb independència de criteri en l’exercici de les seves funcions.

El Departament de Salut i la Secretaria de Salut Pública han treballat els darrers mesos en contacte amb els diversos experts a l’hora d’assessorar les diferents accions de control de la pandèmia.

Per tal de constituir formalment aquest Comitè Assessor, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha decidit fer un pas més i aprovar la creació d’aquest Comitè.

El Comitè Científic Assessor de la covid-19, actuarà com a òrgan d’assessorament tècnic, d’acord amb el seu coneixement científic, en la determinació de les estratègies de control de la covid-19 del Departament de Salut i emetrà recomanacions i propostes sobre l’abordatge de la problemàtica que la pandèmia planteja.

Estarà presidit per la cap del servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, i estarà format per un mínim de 20 i un màxim de 35 professionals. Entre els assessors hi ha Oriol Mitjà, Salvador Macip i Antoni Trilla, entre d’altres.