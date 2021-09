Suspès un judici per segona vegada que implica un pare acusat d’abusar sexualment de la seva filla menor d’edat a Girona. La secció tercera de l’Audiència de Girona havia de celebrar ahir el judici després que l’abril se suspengués per la incompareixença de la víctima. Ahir va tornar a passar el mateix, i el pròxim assenyalament serà el definitiu: si no es presenta, es farà el judici sense ella.

La fiscalia i la Generalitat, que actua d’acusació particular al cas, sostenen que el pare de la víctima va abusar d’ella entre el 2015 i el 2019, quan tenia entre 11 i 15 anys. Segons apunta la Generalitat, l’acusat treballava a França entre setmana i els caps de setmana visitava la víctima, que vivia amb el germà i l’àvia. Durant aquestes visites s’haurien produït els abusos.

La menor va explicar a una educadora social aquests fets l’any 2019, i això va iniciar un procediment de desemparament preventiu per part de la DGAIA que va derivar en el seu trasllat en un centre d’acollida.

Per aquests fets les acusacions demanen 6 anys de presó a l’acusat, i també demanen que no es pugui comunicar amb ella ni acostar-s’hi durant 8 anys i que no pugui treballar amb menors. La fiscalia demana que se li retiri la pàtria potestat.