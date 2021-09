El turisme de proximitat, és a dir català i espanyol, ha salvat l’estiu a les comarques de Girona. Contra tot pronòstic, i fins i tot per a sorpresa dels mateixos responsables del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, les xifres d’aquest estiu passat s’apropen, tot i que encara no són similars, a les de l’estiu de 2019, l’anterior a la pandèmia de la Covid. Això, malgrat que el turisme estranger està encara lluny de recuperar-se, i gràcies als turistes catalans i de la resta de l’estat que els mesos de juny, juliol i -sobretot- un excel·lent agost, han tornat a omplir els establiments turístics gironins. En paraules de Jaume Dulsat, vicepresident de l’ens turístic depenent de la Diputació, la temporada alta ha sigut «bona» al litoral i «excel·lent» a l’interior i al Pirineu, de manera que es pot afirmar que «estem en el camí de la recuperació»

Les comarques de Girona han rebut 3,18 milions de turistes, un 71,8% més que el 2020 però un 4,77% menys que el 2019. Han fet 11 milions de pernoctacions. De nou, són més que l'any passat (un 64%) però, en relació amb el 2019, són un 19,48% menys. La diferència en pernoctacions s’explica perquè el turista de proximitat fa estades més curtes.

En concret, la Costa Brava ha rebut els tres mesos d’estiu 2.865.136 turistes (+72,5% que el 2020 i -5,6% que el 2019). Pel que fa a pernoctacions, en va assolir 10.073.703 (+64% que el 2020 i -21,1% que el 2019). El Pirineu de Girona ha rebut 312.384 turistes (+65,9% que el 2020, i +3,4% que el 2019), que suposen 911.572 pernoctacions (+67,8% que el 2020 i +4,9% que el 2019). Segons queda de manifest, els establiments del Pirineu han superat les xifres d’abans de la pandèmia.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va presentar ahir el balanç de la temporada turística d’estiu 2021 –mesos de juny, juliol i agost– a la demarcació de Girona. En l’acte van participar Jaume Dulsat, vicepresident primer del Patronat de Turisme, i Jordi Masquef, vicepresident segon de l’entitat. Dulsat va afirmar que «hem tingut una bona, una correcta temporada d’estiu 2021, amb un agost excepcional que iguala, en termes numèrics, l’any 2019». Fins i tot el supera, ja que s'ha passat de 5,6 milions de pernoctacions a l’agost abans de la irrupció del coronavirus a 5,7 aquest agost de 2021.

Dulsat va admetre que aquest èxit en el pic de l'estiu els ha sorprès, especialment per les perspectives que hi havia a mitjans de juliol amb la repercussió en l'àmbit de la pandèmia de la celebració de la revetlla de sant Joan i l'obertura de festivals musicals. Va reconèixer que en aquells moments, els pronòstics per a l’agost apuntaven més a xifres de 2020 que de 2019.

A més, va afegir que el públic de proximitat català i francès ha tingut una gran afluència, i que com a sorpresa positiva ha crescut el públic neerlandès, per sobre inclús de les xifres de 2019. Dulsat va confirmar -tot i no tenir-ne dades concretes- que «tots els subsectors d’allotjament turístic han treballat bé i, especialment, la restauració».

Pel que fa a turistes estrangers, França i Holanda han tingut un pes considerable, especialment França amb 400.259 visitants a la Costa Brava i 4.895 a la zona pirinenca. Holanda també sobresurt amb 301.799 i 9.581 respectivament en aquestes dues àrees, la qual cosa reflecteix un augment respecte a 2019 de l'1,9% i el 9,8%, essent l’únic país emissor que ha superat les xifres de 2019.

La conclusió dels responsables del Patronat és que «el sector agafa aire», però amb matisos, ja que algunes zones com la Costa Brava Sud, que depèn més d'operadors turístics, han patit més les conseqüències de les restriccions internacionals. L'assignatura pendent, segons el Patronat, és recuperar el mercat britànic, el dels països nòrdics i el de l'est d'Europa.

De cada 100 visitants d'aquest estiu, 86 eren catalans, 6 de la resta d'Espanya i 8 estrangers quan abans de la pandèmia la seqüència era de 49, 15 i 36.