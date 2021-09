La ciberdelinqüència no s’atura a les comarques gironines i la pandèmia ha fet disparar el nombre de víctimes i, per tant, de casos. Durant el 2020, coincidint amb el confinament, hi va haver un miler de persones més que van caure en els enganys del cibercrim a la província, especialment en estafes bancàries. Els delictes informàtics s’han convertit en un dels pitjors malsons per a molts usuaris de la xarxa, ja que es troben amb enganys que poden suposar el robatori de dades personals o fraus a través de compres en les quals mai arriben els productes.

Els cossos policials presents a les comarques de Girona van de bòlit amb els ciberdelictes, i una mostra d’això són les dades de denúncies: 5.376 durant el 2020. Un any que va estar clarament marcat per la pandèmia i per un canvi d’hàbits forçats per aquesta.

Setzena província d’Espanya

I és que, arran del confinament, els ciutadans hem passat més hores davant de les pantalles, i això s’ha traduït en fer molts tràmits online, teletreball i també fer compres o gaudir de plataformes en línia. Un conjunt d’activitat digital que els ciberdelinqüents han aprofitat per intentar enganyar molta més gent, de manera que cada cop més persones n’han acabat patint les conseqüències.

De fet, en només un any els ciberdelictes han pujat més d’un 21% a la província de Girona, ja que el 2019 la xifra de casos se situava en 4.442 denúncies. Aquestes dades situen la província com la setzena amb més fets delictius d’aquestes característiques a Espanya. Encapçalen el «top 20» les províncies de Madrid (48.678) Barcelona (35.708) i València (14.525).

La ciberdelinqüència també ha crescut per l’ús de les xarxes socials. La policia tracta sovint casos d’amenaces i coaccions a través de les xarxes i els menors d’edat i els més joves sovint són el blanc d’aquests ciberassetjadors.

Aquest increment de delictes ha obligat els principals cossos policials a tenir unitats dedicades exclusivament a lluitar contra el cibercrim. Però, com expliquen sovint els seus investigadors, aquest és un camp delictiu que no presenta un gran índex de resolució dels casos. Hi ha diversos motius, però amb el que es troben sovint és que acaba essent molt complicat arribar fins als ciberdelinqüents i encara més portar-los a judici.

De fet, el vuitè Informe sobre Cibercriminalitat del Ministeri de l’Interior mostra que dels 5.376 casos registrats a la província, només se n’han aclarit 444, el que representa encara no un 10% del total. Una altra mostra de la baixa resolució és que, per a tots aquests delictes, es va aconseguir detenir o investigar només 58 persones a les comarques gironines durant el 2020.

D’altra banda, l’informe indica que el perfil del ciberdelinqüent a Espanya és el d’un home d’entre 26 i 40 anys i de nacionalitat espanyola, presumptament implicat en la comissió de fraus informàtics, amenaces i coaccions i delictes sexuals.

Pel que fa a les víctimes, n’hi va haver 4.803 a Girona durant el 2020, quan l’any anterior la xifra s’havia situat en 3.811. La majoria dels afectats són homes (2.498) i les franges d’edat amb més victimitzacions és la que contempla dels 26 als 40 anys (1.327 víctimes).

L’estafa bancària és la reina dels ciberdelictes. El 2020 va suposar prop del 41% de tots els casos detectats a Girona, amb 3.818 casos denunciats. El segon delicte més denunciat és el que recull d’altres tipus d’estafes cibernètiques (1.365), mentre que el tercer són el que s’anomena «estafes amb targetes de crèdit, dèbit i xecs de viatge» (56). Finalment, el delicte de descobriment i revelació de secrets ocupa el quart lloc (30) i les amenaces el cinquè (29). La resta de delictes tenen menys casuística, com l’accés il·legal informàtic (15) o les coaccions (14), entre altres.

Creixement exponencial

La cibercriminalitat ha anat a l’alça al llarg dels últims anys, en consonància amb l’aplicació de les tecnologies a la societat, l’increment de l’ús del telèfon mòbil i d’aparells connectats a Internet que l’han fet expansionar i, a hores d’ara, sembla que no hagi de tenir aturador.

Es tracta d’un camp delinqüencial que ha patit un creixement exponencial en els últims anys i una mostra d’això són les dades del Ministeri de l’Interior sobre els casos coneguts en els últims deu anys. El primer any del qual hi ha dades públiques, el 2012, només s’havien denunciat 48 casos, i observant l’evolució dels ciberdelictes es pot comprovar que no és fins el 2015 que el nombre s’eleva de forma estrepitosa, arribant a les 1.998 denúncies als cossos policials presents a les comarques gironines.

A partir d’aquí, any rere any el cibercrim s’ha incrementat i l’any 2018 es va superar la xifra de les 4.000 denúncies. Una dada que semblava haver tocat sostre, però que la pandèmia ha fet oblidar per complet, perquè el 2020 s’han superat els 5.300 casos només a les comarques gironines.

Segona zona de Catalunya

Les comarques gironines s’han convertit en la segona àrea de Catalunya amb més cibercriminalitat, segons mostren les dades del Ministeri de l’Interior. Per davant només hi ha Barcelona, amb 35.708 casos. Tarragona segueix Girona des de força lluny, ja que la policia hi ha tractat 4.683 fets, i finalment la província de Lleida ocupa l’última posició, amb 3.027 denúncies.