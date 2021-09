El govern espanyol té previst invertir 24,324 milions d’euros en l’aeroport de Girona-Costa Brava d’aquí al 2026. Així ho estableix el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026, que aquesta setmana s’ha aprovat al Consell de Ministres tot deixant fora l’ampliació del Prat per la Ricarda. Ahir el va presentar la ministra de Transports, Raquel Sánchez.

Segons consta en el document, al llarg dels propers cinc anys l’Estat té previst invertir a Girona 10,6 milions en actuacions per al desenvolupament aeroportuari. El document considera que es tracta d’actuacions «estratègiques» per desenvolupar projectes que són «necessaris per complir els estàndards de capacitat establerts» o perquè tenen un «impacte extraordinari en les línies estratègiques» en matèria de sostenibilitat, innovació i eficiència econòmica.

També es destinaran uns 9,5 milions a augmentar la seguretat operacional, així com 2,47 per a inversions de suport i reposició. També es destinaran uns 686.000 euros al desenvolupament i millora de les ajudes a la navegació, i 895.000 a millorar la seguretat de les persones i les instal·lacions.

Pel que fa a les previsions d’increment en el nombre de passatgers, no són massa optimistes. L’any 2019, l’últim abans de la COVID-19, Vilobí va rebre 1,9 milions de viatgers, una xifra molt allunyada dels cinc milions que s’havien arribat a rebre en l’època de bonança de Ryanair. Amb les restriccions de la pandèmia, les dades han empitjorat, i les previsions indiquen que el trànsit trigarà a recuperar-se: per al 2022, el govern estatal preveu que Vilobí se situï en 1,3 milions de passatgers, mentre que per al 2026 n’arriben 2,1 milions. Unes xifres que es troben encara molt per sota de la capacitat de la infraestructura, que podria arribar a acollir 5,7 milions d’usuaris anuals. Tanmateix, aquest increment previst, que se situa al voltant d’un 11,7%, és superior al projectat en altres aeroports de la mateixa categoria, com Reus, Almería o Vigo.

Tot plegat també es traduiria en un augment de les operacions, passant de 14.702 el 2022 a 21.445 el 2026. Aquest increment previst en viatgers, però, no aniria alineat amb el de mercaderies, perquè l’Estat preveu un descens del 18,08% en cinc anys, dels 299.580 quilos del 2022 a 134.891 el 2026.

L’ampliació d’El Prat, exclosa

En la presentació del DORA ahir a Madrid, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va lamentar que l’ampliació de l’aeroport del Prat hagi quedat fora document. «És una situació que, com a catalana, m’entristeix i lamento perquè realment penso que hem perdut una gran oportunitat de contribuir a un futur per millorar Catalunya i també Espanya», va assenyalar. La titular de Transports va explicar que el pla preveia invertir 120 milions d’euros fins a 2026 dels 1.700 totals de l’ampliació de la infraestructura, que ara es destinaran a la sostenibilitat ambiental de tota la xarxa d’Aena.

Sánchez va concretar que la inversió frustrada per a l’aeroport de Barcelona s’invertirà en «projectes transversals no regionalitzables per a tota la xarxa d’aeroports destinats fonamentalment a energies renovables, sostenibilitat i innovació».

El gruix de la inversió per ampliar l’aeroport, que el Ministeri de Transports preveia que fos de 1.700 milions d’euros, era per a anys posteriors a 2026. D’aquesta xifra, en els pròxims cinc anys només estava previst incloure al DORA 120 milions, segons va concretar Sánchez.

La titular de Transports va xifrar en gairebé 245 milions la inversió regulada per al Prat destinada a seguretat operacional, manteniment d’instal·lacions i sostenibilitat.

Fonts del Ministeri de Transports han afirmat que, un cop aprovat el DORA al Consell de Ministres, incloure-hi l’ampliació del Prat és complicat perquè només es preveu incloure-hi modificacions per «causes molt taxades». «Un punt clau és que no s’estigui canviant cada dos per tres» perquè el pla pretén «donar certesa», afirmen les mateixes fonts, que remarquen que el DORA «no es pot canviar perquè s’hagi arribat a un acord» en els pròxims cinc anys. Si hi hagués acord, caldria «analitzar quines són les circumstàncies» i si aquestes «encaixen» en els supòsits previstos de modificació del DORA.

Inversió als aeroports catalans

La inversió total als aeroports d’Aena ascendeix a 2.250 milions d’euros amb una mitjana d’inversió anual de 450 milions. El conjunt d’aeroports catalans -Barcelona, Girona, Reus i Sabadell- rebran una inversió de 293,125 milions d’euros entre 2022 i 2026.

A l’aeroport del Prat, la inversió serà de 244,954 milions. La partida més elevada és la d’adequació de la T1 (65,466 milions). La segueix la d’inversions de suport i reposició (46,298 milions), la millora de la seguretat de persones i instal·lacions (amb dues partides de 27,242 i 18,619 milions) així com la sostenibilitat mediambiental (21,4 milions). A Reus, la inversió serà de 20,796 milions d’euros dels quals 8,246 per a incrementar la seguretat operacional. Sabadell rebrà una inversió de 3,052 milions.