Només una residència de la Regió Sanitària de Girona està en situació taronja, és a dir, presenta casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència, mentre que la setmana passada n’hi havia tres. Aquesta dada evidencia la millora de l’imapacte de la covid-19 a les residències, després d’unes setmanes amb alguns brots destacats, com el de Sant Joan les Fonts i el de Cassà de la Selva. La resta de 109 residències estan lliures de covid-19.

D’altra banda, un total de 22 centres residencials de serveis socials de Catalunya tenen a dia d’avui algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha 17 centres de gent gran; un centre per a persones amb discapacitat; dos centres de salut mental i dos centres d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres.

Protocol més flexible

Com a conseqüència, la millora de la situació epidemiològica permet flexibilitzar els protocols i reprendre activitats suspeses arran de la cinquena onada. S’estableixen, però, diferències de distància de seguretat entre els usuaris, segons si la cobertura vacunal és superior o inferior al 85%. L’organització d’activitats en grups estables passa a ser una recomanació. A més, es mantindran cribratges a professionals.