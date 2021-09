La majoria de dades epidemiològiques segueixen estancades a tot Catalunya, tal com va confirmar ahir Salut Pública. La nova fase de vacunació, concentrada als centres d’atenció primària, comença en el context d’una situació epidemiològica a Catalunya en què les taxes d’incidència estan baixant fins a un nivell de 29,9 d’incidència acumulada en set dies (IA7). «Però aquests darrers dies observem una situació d’estancament, com si s’hagués assolit la baixada màxima», va dir la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. I va continuar dient que, per això, «serà fonamental veure l’evolució que hi haurà les properes setmanes per saber què passarà aquesta tardor».

Quant a la situació assistencial actual, en aquests moments hi ha 146 persones ingressades a les UCIs catalanes, de les quals 9 tenen entre 20 i 40 anys d’edat, i 8 d’aquestes no estan vacunades.

Pocs sanitaris contagiats

En el cas de la Regió Sanitària de Girona, hi ha 48 persones hospitalitzades i 13 crítics. La situació als hospitals, doncs, està millorant clarament i també cal destacar el baix contagi entre els professionals. Segons el darrer balanç, a l’Institut Català de la Salut de Girona hi ha quatre professionals infectats pel virus i, a l’Institut d’Assistència Sanitària, tres.

Respecte a la resta de dades, la majoria segueixen estancades excepte la transmissió de la covid-19 (Rt), que és l’únic indicador de contagi que creix i, a Girona, ja s’aproxima al llindar d’1, màxim recomanat per Salut.