Les Ordenances Fiscals de Blanes per a l’any 2021 no preveuen cap increment en la modificació de tipus impositius o quotes. El ple municipal va aprovar-les ahir al vespre amb els vots favorables d’ERC, BECP i del regidor no adscrit, i els vots en contra del PSC, JxB i C’s.

Les ordenances, que entraran en vigor el gener vinent inclouen dues destacades novetats, que bonifiquen dos tipus d’actuacions. Una d’elles és que hi haurà una bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a tots aquells ciutadans que instal·lin plaques fotovoltaiques, sempre i quan es tracti d’habitatges que es reformen, ja que els de nova construcció ja estan obligats a fer-ho per llei.

Més concretament, podran gaudir d’una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’IBI els que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol destinats a l’autoconsum durant els cinc anys següents a la seva instal·lació. L’import màxim anual de la bonificació serà de 300€, i les instal·lacions hauran de generar un mínim del 75% de la potència elèctrica contractada.

Una altra bonificació està relacionada amb tots els i les ciutadanes que tenen animals de companyia, que estaran exempts de pagar la taxa d’inscripció en el cens durant tot el temps que l’animal estigui al Registre d’Animals Domèstics de Blanes, sempre i quan puguin acreditar l’adopció d’aquests en centres d’acollida d’animals, tant municipals com d’entitats protectores. Es podrà demostrar mitjançant un document de cessió o d’un contracte d’adopció on hi constin les dades del centre donant, les de l’animal, i el compromís de la persona que adopta l’animal de responsabilitzar-se del mateix.

El ple també va aprovar per unanimitat les bases reguladores de la concessió d’ajuts a famílies que suportin el pagament de l’IBI del seu habitatge habitual. Aquest punt ha prosperat amb el recolzament de totes les forces polítiques, per unanimitat.

S’hi inclouen les monoparentals, amb recursos disponibles en una escala que es considera d’especial protecció o mínima per viure al municipi. L’ajut per família pot arribar a un màxim equivalent a la quota total de l’impost.