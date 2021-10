Ahir i avui a Santa Coloma de Farners s’està duent a terme el segon Congrés de la Societat Catalanobalear d’Oncologia (SCBO), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, amb la participació de més de 100 professionals especialistes en el tractament del càncer a Catalunya.

A l’edició d’enguany es parla, entre altres temes, dels avenços en càncers molt freqüents, com el càncer de mama, el qual va suposar a Catalunya 5.408 nous diagnòstics l’any 2020; el càncer de pròstata, amb 5.227 nous casos; i, el del pulmó, amb 3.523 casos. El de mama és el més freqüent en dones i el de pròstata en homes. Val a dir que el diagnòstic de nous casos es va reduir a causa del període de confinament per la covid-19. Al Congrés també es revisen altres tumors on hi ha hagut avenços importants en la supervivència, i que no per menys freqüents són menys importants, com ara el càncer esofagogàstric, el d’ovari, el de cap i coll, els sarcomes i el melanoma.

Entre els tractaments de què es parlen hi ha la immunoteràpia, que consisteix en tractaments que activen les capacitats de l’individu per lluitar contra la malaltia. D’altra banda, el coneixement de les alteracions moleculars dels tumors ha donat pas a una millor classificació, així com a reconèixer el perquè i el com es desenvolupen, obrint pas a nous tractaments dirigits a aquestes alteracions que estan modificant el pronòstic d’alguns d’ells. És el que s’anomena medicina de precisió. També s’aborden avenços tecnològics com la irradiació amb protons, la qual aconsegueix administrar dosis altes d’irradiació amb una diana més precisa, estalviant efectes indesitjables en els teixits sans.

La presidenta de la SCBO, Carme Balaña, destaca que durant tot aquest temps de pandèmia, la recerca en càncer no s’ha aturat.