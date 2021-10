La davallada de les dades epidemiològiques també s’està evidenciant en el percentatge de positius de les proves que diagnostiquen el coronavirus. Prova d’això és que a la Regió Sanitària de Girona només un 2,9% dels tests surten positius, mentre que la mitjana de tota la pandèmia és del 8,36%. El màxim recomanat per experts per tal de mantenir la pandèmia controlada és del 5%.

El percentatge actual és el més baix des de principis de l’estiu de l’any passat. Per tant, la situació epidemiològica està igualant la que es va viure llavors. D’altra banda, també cal tenir present que s’estan fent moltes menys proves que fa setmanes i, per tant, la probabilitat que surtin positives és més baixa. Aquesta darrera setmana se n’han fet 8.944 a Girona, mentre que en fa dues se’n van dur a terme 11.217.

Respecte a la resta d’indicadors, el risc de rebrot va baixar lleugerament i la transmissió de la covid-19 va seguir a l’alça. Per altra banda, els positius van créixer bastant però el nombre diari encara està per sota del llindar de 100. Quant a la pressió assistencial, ahir hi havia dos ingressats menys i un crític menys.

Com a bona notícia, ahir Salut no va notificar cap nova defunció i el total des de l’inici de la pandèmia ja arriba a 2.267.

Respecte a Catalunya, ahir Salut va notificar vuit hospitalitzats menys a causa de la covid-19 (422) i sis crítics menys ingressats a les UCIs, que passen de 156 a 150. L’Rt va pujar cinc centèsimes i se situa en 0,98 i el risc de rebrot es va incrementar en tres punts, fins a 63. Es van notificar quatre morts i el global de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 23.899. El 2,09% de les proves que s’han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 67,35 a 67,06, mentre que a 7 dies puja lleugerament de 29,90 a 30,52.

Tanca el Palau Firal

Cinc mesos després de reconvertir-se en un punt de vacunació massiva, el Palau de Fires va culminar ahir el darrer dia i va encetar una nova etapa que retornarà l’espai al seu objectiu: acollir fires i congressos. Amb poca afluència, l’equipament va estar obert fins a les set de la tarda i a partir d’ara, la campanya se centrarà principalment als centres d’atenció primària. «És l’últim dia però continuarem posant segones dosis en un espai de la Generalitat i les primeres als CAPs; així que animem la gent que no s’ha vacunat, que ho faci», va detallar la responsable de torn de l’espai, Cristina Almanza.

Almanza va fer una valoració positiva d’aquests cinc mesos de funcionament: «Ha estat un bon lloc, molt ampli i ventilat», va dir. Malgrat això, va admetre que durant els últims dies i setmanes, el nombre d’usuaris que s’hi han acostat per vacunar-se ha disminuït considerablement.

«El pic va ser entre finals de juny i principis de juliol amb unes 6.400 dosis diàries i ara aquests últims dies, estem a unes 300 o 500, depenent del dia», va remarcar la responsable de torn.