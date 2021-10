Renfe ha hagut de cancel·lar 118 trens aquest divendres fins a les 8.30 hores en el segon dia de vaga de maquinistes, segons ha informat la companyia. En concret, només s'ha pogut oferir el 42% del servei previst perquè, segons Renfe, els maquinistes incompleixen de nou els serveis mínims decretats pel Govern. El sindicat Semaf assegura que la companyia no ha notificat bé els serveis mínims als conductors i rebutja que s'estiguin incomplint deliberadament. En la jornada de dijous, es van haver de cancel·lar més de 400 trens per falta de maquinistes.

El servei de Rodalies s'ha iniciat amb "irregularitat" per segon dia consecutiu per l'"incompliment" dels serveis mínims, segons ha informat Renfe. Aquest divendres se celebra la segona jornada de vaga convocada pel sindicat de maquinistes Semaf. La jornada ha començat amb retards "generalitzats". Renfe informa que fins a dos quarts de vuit del matí s’ha pogut prestar el 47% del servei previst a Rodalies,

La companyia i el sindicat es van acusar mútuament de la situació viscuda aquest dijous ja que la primera acusava maquinistes de no complir els serveis mínims mentre que el sindicat assegurava que tots aquells que havien rebut la notificació d'aquests serveis l'estaven complint. El conflicte va derivar en 417 trens cancel·lats fins a les vuit del vespre i retards generalitzats. Això significa que només es van prestar el 43% dels serveis mínims previstos.

Rodalies apel·la a la «responsabilitat» dels maquinistes i reclama que es compleixin els serveis mínims

La directora de Rodalies a Catalunya, Mayte Castillo, ha reclamat aquest divendres «responsabilitat» als maquinistes, que segons Renfe tornen a incomplir els serveis mínims en el segon dia de vaga. En un missatge enviat als mitjans, Castillo lamenta «la greu afectació en la mobilitat de la ciutadania», i defensa que s'ha seguit el «procediment formal establert» per notificar les cartes de serveis mínims. «Tenim el certificat d'enviament», ha avisat. La directora de Rodalies ha dit que «la prioritat» és la mobilitat dels usuaris, però que hi ha «dificultats» per planificar el servei per la imprevisibilitat sobre quins conductors aniran finalment a treballar.

«Demanem disculpes a tots els ciutadans per les molèsties ocasionades per la vaga de Semaf, que avui continua en les mateixes circumstàncies malgrat que s'han enviat totes les cartes de serveis mínims a través del correu electrònic certificat», ha afirmat Castillo. «Apel·lem a la responsabilitat del col·lectiu de maquinistes perquè compleixin els serveis mínims assignats, per eliminar o disminuir l'afectació provocada a la mobilitat de tots els ciutadans», ha afegit. Aquest divendres, fins a les 7.30 h s'ha pogut prestar només el 47% del servei previst pels serveis mínims.