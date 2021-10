Els operaris que estan treballant en les obres del carrer Indústria a Cassà de la Selva van trobar ahir una bala de canó d’època napoleònica. La troballa es va fer concretament a la cruïlla del carrer amb el de Martí Dausà, quan els obrers estaven excavant per canviar una canonada d’aigua. El projectil pesa 11 quilos i mig i s’estima que podria ser part del material d’artilleria que les tropes napoleòniques portaven cap a Girona per als setges dels anys 1808 i 1809. El projectil, que se cedirà al Servei d’Arqueologia de Girona perquè es conservi, és un testimoni de la Guerra del Francès al territori. Tot i que Cassà va ser un lloc de pas de les tropes, els soldats sí que van incendiar edificis del nucli antic.

La bala que estava enterrada sota el carrer Indústria, de 24 lliures franceses, és una de les que es feien servir per als canons més grans. Són els que només es feien servir per atacs marítims o bé per assetjar fortaleses. En aquest cas, els historiadors creuen que formava part del material d’artilleria que les tropes napoleòniques van transportar quan avançaven cap a Girona.

La presència de les tropes a Cassà va fer que entre el juny de 1809 i el gener de 1810 gairebé tota la població del municipi marxés, empesa pels incendis i la destrucció que les tropes de Napoleó deixaven al seu pas. Gran part dels veïns van creuar les Gavarres i es van dirigir cap a la Bisbal d’Empordà, segons recullen les cròniques del capellà de l’època.

El rector i part de la població, però, van fugir cap al Maresme. També hi va haver cassanencs que van anar de voluntaris a les milícies que protegien Girona. Després d’aquest període, es calcula que els habitants de la vila es van reduir a una tercera part del que havia estat el municipi abans dels setges napoleònics.

L’Ajuntament de Cassà donarà el projectil al Servei d’Arqueologia de Girona perquè el conservi. «És un testimoni de la Guerra del Francès al territori», subratllen fonts del consistori.