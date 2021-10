La vaga de maquinistes de Renfe va generar ahir un matí de caos ferroviari a les comarques gironines. Segons la companyia, el problema va ser que alguns maquinistes van incomplir els serveis mínims pactats i això va fer que molts trens Regionals i Mitja Distància es veiessin endarrerits o cancel·lats. A les comarques gironines, els més perjudicats van ser estudiants de la UdG i treballadors que no van arribar a temps a classe o a la feina. En alguns casos, els afectats van lamentar la falta d’informació o van dir que la que se’ls havia proporcionat era errònia. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ja va anunciar que l’empresa «estudiarà totes les mesures legals possibles» contra els maquinistes que haguessin incomplert l’acord dels serveis mínims. Els serveis d’alta velocitat, en canvi, van funcionar amb normalitat.

El principal problema es va produir a Barcelona. L’aturada dels trens de Rodalies va ser total a Sants i fins i tot es va haver de tancar l’estació de plaça Catalunya per evitar aglomeracions. Segons fonts de la companyia, els maquinistes no es van presentar a la feina i per tant no van fer els torns de serveis mínims que hi havia programats, fet que va provocar «importants afectacions en el servei». Poc després, el sindicat Semaf es va defensar en un comunicat en què culpabilitzava l’empresa de no haver planificat bé aquests serveis mínims.

El resultat va ser que els trens de tot Catalunya van circular amb retard i, en alguns casos, fins i tot es van haver de cancel·lar. Això va fer que la primera hora del matí fos especialment catòtica, ja que molta gent no va poder arribar a temps a classe o a la feina. Al migdia, els trens de les línies gironines (R11, R1 i RG1) encara no funcionaven amb normalitat i això va provocar que molta gent també tingués dificultats per tornar a casa.

Entre els afectats hi havia molts estudiants de la UdG que agafen el tren des de Figueres, Mataró o Sils, molts dels quals van fer tard ahir a classe. Per exemple, la Cristina Garcia, de Figueres, va estar a punt de no poder arribar-hi. «El dia abans vaig anar a l’estació i vaig preguntar quins trens sortirien. Em van garantir que hi hauria un tren a les 7:52h, però quan he arribat al matí m’he trobat que posava Cancel·lat, de manera que m’he quedat tirada a Figueres i sense poder anar a la Universitat. Si no arriba a ser perquè hi havia un company d’una amiga d’una amiga amb qui hem pogut fer un cotxe, no hauria pogut venir a classe», va explicar.

La Mariam Bourarach i la Clàudia Cabarol, que també venien de Figueres i Vilajuïga, es van trobar amb idèntics problemes. Normalment ja són previsores i, com que estan avesades als retards, agafen un parell de trens abans per assegurar-se que arriben a temps a classe. Ahir, però, es van trobar «penajdes» a l’hora de tornar a casa. «Treballem a la tarda i això ens perjudica, de manera que estem molt indignades», asseguraven. A més, lamentaven que Renfe no estigués disposada a tornar-los els diners de l’abonament d’estudiants corresponents a aquesta jornada.

L’aturada està convocada pels dies 30 de setembre, 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d’octubre. El Departament d’Empresa i Treball ha establert uns serveis mínims del 85%. Davant els incompliments d’ahir per part dels maquinistes, Renfe va advertir que es pronunciarà «amb tota la duresa possible» i es va mostrar convençuda que es tracta d’ «una acció deliberada». Davant d’això, està estudiant quines mesures prendre contra aquests maquinistes. La companyia va considerar que la vaga convocada per Semaf és «absolutament injustificada».

Mentrestant, el Govern va considerar que és un motiu més per demanar el traspàs de competències.