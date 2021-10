Centenars de persones es van manifestar ahir al vespre pels carrers de Girona per reivindicar el mandat de l’1-O. La mobilització, convocada pels CDR, va començar davant de la delegació del Govern i sota la pancarta «Nosaltres vam decidir. Polítics traïdors» van fer un llarg recorregut per diversos barris de la ciutat, que van portar de corcoll la policia. Finalment, la concentració va arribar a la subdelegació del govern espanyol. Allà, alguns dels congregats van encendre espelmes enmig de Jaume I van cremar imatges amb els logotips dels cossos policials i les sigles dels partits independentistes, ERC, JxCat i la CUP. També van llençar alguns petards i van cridar consignes contra el cordó dels Mossos.

La concentració es va iniciar davant la seu de la Generalitat amb la lectura d’un manifest i la crida de consignes com «Ni oblit ni perdó». «Ni taules, ni indults, ni negociació. L’única via és la ruptura i si el Govern no és capaç, que s’aparti. Sense desobediència no hi ha independència», van reblar.

Després, la mobilització va enfilar Jaume I i, contra tot pronòstic, enlloc de dirigir-se cap a la subdelegació del govern espanyol, va continur per Marquès de Camps i el carrer Santa Eugència. La ruta per diversos carrers del barri de la Devesa va portar de corcoll a la policia, que va propiciar que fossin els propis manifestants els que tallessin el trànsit.

De fet, els Mossos havien blindat els jutjats i la subdelegació però, en veure que canviaven el recorregut, van desviar diverses furgonetes cap a l’estació de l’AVE. Finalment i enmig de crits de «Fora les forces d’ocupació» i «Ho tornarem a fer», els manifestants van passar per davant dels jutjats i han tornat a Jaume I fins arribar a la subdelegació.

Un cop allà, va enganxar la pancarta que encapçalava la manifestació a les tanques que hi havia instal·lat la policia i van encendre espelmes en plena via. Després, els CDR van començar a cremar imatges amb els logotips dels diferents cossos policials, polítics com Mariano Rajoy, institucions i també partits independentistes.

Els convocants van dissoldre la convocatòria quan faltaven pocs minuts per les nou del vespre però alguns dels congregats van continuar cantant consignes en contra de la policia i van llençar alguns petards al cordó policial. La manifestació es va acabar sense incidents.

A primera hora del matí, un grup de persones amb pancartes reivindicatives en commemoració del quart aniversari de l’1-O van encendre pneumàtics i van tallar la variant de Banyoles durant dues hores.

També al matí, els CDR van encartellar els diferents punts de votació de l’1-O a Girona per commemorar el quart aniversari de la celebració del referèndum. Els cartells portaven com a lema «Aquí vam votar, aquí vam guanyar», acompanyat de la imatge d’una urna, i es van penjar en espais com el Col·legi Verd, el pavelló de Santa Eugènia, el col·legi Eiximenis, el Bruguera i diversos centres cívics. En un escrit a les xarxes, recordaven que fa quatre anys d’aquell dia en què van «guanyar tot defensant les urnes i els vots». «Polítics, feu efectiu el resultat de les urnes i si no sou capaços, sigueu honestos i plegueu! Salut i República».

D’altra banda, un centenar de treballadors de la Generalitat van tornar a concentrar-se ahir, després d’uns mesos sense fer-ho i per reclamar que «es deixi de perseguir judicialment el Govern legítim». Es tracta de membres de l’Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (Adic), que van reprendre les protestes, coincidint amb el quart aniversari de l’1-O. La portaveu de l’assemblea a Girona, Montse Fuster, va demanar que es torni a fer visible «la força i les reivindicacions» del col·lectiu, alhora que demanava «que s’acabi la repressió». A l’acte hi va participat la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, que va recordar la «fita» de l’1-O i va reclamar «unitat» a l’independentisme.

Davant de concentració, els membres de l’Adic va col·locar una pancarta on es llegia ‘Unitat, Desobediència, Independència’, que acompanyava una senyera. A més, els assistents portaven diversos cartells amb lemes com: «A més repressió, més determinació», «Ara més que mai independència» o «No normalitzem la seva cordialitat».

La portaveu de l’Adic a Girona, Montse Fuster, va destacar «la importància» de les concentracions que tornaran a fer cada divendres a les escales de l’entrada de la seu de la Generalitat a Girona. «Estem convençuts que cal tornar a sortir al carrer», va reblar Fuster, que va tenir un record per una de les treballadores, que ha mort recentment.

Per la seva banda, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, va remarcar que «l’objectiu comú és la independència» i va assenyalar que s’aconseguirà «si estem tots junts». «L’1 d’octubre va ser un èxit col·lectiu entre la ciutadania i les institucions. Hem d’estar orgullosos del que es va aconseguir i és el que hem de tornar a repetir», va remarcar.

La delegada del Govern a Girona va tancar la seva intervenció assenyalant la importància de demostrar que l’independentisme «està fort» i que «perseverarà» en les seves aspiracions. «Estem teixint les aliances per treballar plegats, units. Així que, tothom a treballar!», va concloure.