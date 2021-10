El ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar dijous al vespre diverses modificacions en les taxes municipals. D’una banda, s’ha aprovat l’augment de la taxa d’escombraries un 6%. El motiu és l’encariment del preu del servei, arran de la pujada del cànon per tona dels residus que s porten a l’abocador de Solius. Però a això el consistori hi suma els «nombrosos casos d’incivisme» d’abandonament de voluminosos a la via pública. Això els ha fet reforçar el servei de recollida de voluminosos.

Una altre impost que puja és la taxa per tinença d’animals perillosos, amb la voluntat de reduir la presència i el risc d’aquestes mascotes al municipi.

Bonificacions

En paral·lel, la sessió plenària va aprovar dues bonificacions. És el cas de la bonificació de l’IBI en un 10% a aquelles comunitats que instal·lin plaques fotovoltaiques d’autoconsum, durant 3 anys. Fins ara tan sols es bonificaven els propietaris d’habitatges, que en aquest cas és del 50% i es redueix de 5 a 3 anys, amb la condició que la producció sigui d’un mínim del 30% del consum anual. També es va aprovar una bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres pels centres de titularitat pública, centres educatius i de patrimoni històrico-artístic.

A més, hi haurà una bonificació del 50% per les obres que consisteixin en eliminar barreres arquitectòniques o millorin l’accessibilitat, en edificis no obligats per la normativa en el moment de la seva construcció.