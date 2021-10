A les comarques gironines no ha plogut ni tres quartes parts del que és habitual en un any normal, amb una sequera que s’ha deixat notar sobretot a l’Alt Empordà. Així ho indica el balanç de l’any hidrològic que ha fet públic l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), segons el qual al conjunt de l’Estat ha estat un exercici «normal», ja que amb prou feines s’ha situat un 4% per sota d’un any normal. Això sí, les precipitacions s’han distribuït d’una manera irregular, de manera que diverses conques fluvials s’han trobat en situació de sequera. Tot i ser un any normal, però, els pantans espanyols es troben al 40% de la seva capacitat. A Girona, el que està a un 39% és el de Darnius, mentre que Sau i Susqueda 51 i 86% respectivament.