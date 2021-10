Sant Julià de Ramis va rememorar l’1-O amb una nova consulta ciutadana, aquesta vegada per preguntar als seus habitants si volen que l’Ajuntament pagui els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. Per tercer any consecutiu, el consistori ha posat en marxa aquesta iniciativa i, enguany, ha decidit anar un pas enllà i abordar un àmbit com el de la «sobirania fiscal». L’alcalde, Marc Puigtió (ERC), diu que van decidir aquesta temàtica perquè «sempre es parla d’estructures d’estat però potser si tots paguéssim els impostos aquí faríem que creixés i tindríem les estructures necessàries». Tot i això, només 143 persones van participar en la consulta, malgrat que el cens de les últimes municipals va superar les 2.500 persones i en aquesta ocasió podien votar també els majors de setze anys.

Per rememorar l’1-O, des del 2018 el municipi celebra una consulta popular. L’any passat, el ciutadans van escollir per unanimitat batejar l’espai del Centre Cívic com a plaça de la República. Enguany, han decidit fer un pas més i preguntar als seus habitants sobre la «sobirania fiscal» de l’Ajuntament.

«Sempre estem buscant coses municipals que es pugui lligar amb l’àmbit nacional, també per engrescar als ciutadans», explica Puigtió. Per això, enguany la pregunta és si volen que l’Ajuntament pagui els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. «El resultat que surti el portarem al ple i el ple per majoria absoluta aprovarem el que digui, i si surt que sí, a partir del 2022 ho pagarem allà», assegura.

La consulta es va fer al pavelló –el mateix lloc on es va celebrar l’1-O- des de les quatre de la tarda i fins a les vuit del vespre. Alguns dels ciutadans que s’hi van acostar ahir van celebrar iniciatives com aquestes i recorden com si fos ahir aquella jornada.