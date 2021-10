La campanya de vacunació enceta una nova fase aquesta tardor amb un canvi d’estratègia. El principal objectiu és arribar a la població que encara no s’ha vaccinat i que majoritàriament correspon a joves. Bàsicament, aquelles persones que encara no han rebut cap dosi és perquè no han volgut i Salut està estudiant la situació per posar-hi remei.

D’entrada, els punts massius han deixat de tenir sentit i és per això que la majoria estan tancant per reprendre les activitats que acollien anteriorment. Dijous després de cinc mesos i mig, el vacunòdrom del Palau de Fires de Girona va posar punt final amb més de 300.000 dosis administrades, dada que representa una quarta part de les posades a la Regió Sanitària de Girona, segons xifres de Salut.

És per això que ahir a la tarda, Salut va homenatjar tot el personal que durant tot aquest temps hi ha estat treballant intensament. «La vacunació al Palau de Fires de Girona ha suposat un salt quantitatiu de la campanya i això ha estat possible gràcies a l’esforç col·lectiu. Injectar aquest tipus de dosis no ha sigut fàcil perquè feia falta un aprenentatge previ», va destacar Lluïsa Mas, subdirectora general de Coordinació de Salut Pública a Girona. Seguidament, una de les caps de torn de vacunació, Cristina Almanza, va destacar que tot aquest procés ha sigut «una autèntica aventura: vam començar vacunant a residències i després, al Palau Firal. Ha suposat un gran repte personal i professional per nosaltres». Almanza també va destacar que s’han viscut experiències de tot tipus, «tant tenses com més divertides». La cap de torn va explicar algunes anècdotes, com ara la vacunació dels més joves, quan molts d’ells es van desmaiar després de la punxada. «No donàvem l’abast, sort que teníem l’assistència del SEM tot i que no era suficient i tothom ens va ajudar», va recordar.

Professió «gratificant i dura»

D’altra banda, Maria Prat, estudiant d’Infermeria és una dels quatre professionals júniors que han participat en la campanya. Va explicar que l’experiència «ens ha permès créixer i ens ha fet adonar que es tracta d’una professió gratificant però també dura. Hem vist com molts companys doblaven torns per a poder vacunar i han sacrificat el seu temps lliure».

Al llarg d’aquests mesos, també s’hi ha implicat personal que ja s’havia jubilat, com ara Dolors Perpinyà. «Em vaig jubilar el 17 de febrer i l’endemà ja em van trucar per saber quan em reincorporava, tenint en compte que ja ho havia demanat. Ha sigut una experiència molt intensa però teníem clar que havíem d’arribar al màxim de professionals possible», va destacar visiblement emocionada.

La referent d’administratius, Maria Blanch també va agrair a tots aquells professionals que s’afegien a la vacunació després de treballar i, finalment, Albert Julià, infermer del SEM, va posar en valor la tasca de suport per atendre emergències. En l’acte també hi van participar la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, el vicepresident provincial de Creu Roja, Pere Company, la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Canvi de rumb

Cal tenir present que la vacunació massiva no finalitza del tot encara. Per a l’administració de les segones dosis a qui ha rebut la primera al Palau de Fires, s’ha habilitat un espai a l’edifici de la Generalitat que estarà en funcionament a partir de dimarts i durant tres setmanes. Per a la resta de població que vulgui rebre el primer vaccí haurà de posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària. I és que els CAPs són els que acaben agafant el relleu dels vacunòdroms per unificar una estratègia unitària i comunitària per conscienciar la població no vacunada.