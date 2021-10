El ple del Parlament ha aprovat aquesta setmana una proposta de resolució d’En Comú Podem que insta la Generalitat a convertir Catalunya en «país de trens». Entre altres propostes, demana prioritzar inversions ferroviàries arreu del país com el tram-tren de la Costa Brava.

La proposta, que va comptar amb el suport d’ERC i la CUP, les abstencions del PSC i el PP i els vots en contra de Junts, Ciutadans i Vox, insta el Govern català a culminar el traspàs de Rodalies, tot reclamant a l’Estat la transferència del dèficit tarifari per tal de poder gestionar directament el servei. També demana que s’incopori a l’Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies per a la dècada 2020-2030, per tal de «garantir el correcte desplegament del conjunt d’inversions previstes en el mateix».

D’altra banda, la proposta demana que es desplegui, en un termini de sis mesos, una T-Mobilitat amb tarifes socials i ambientals, així com prioritzar inversions com el tram-tren de la Costa Brava, el Camp de Tarragona i el Bages, a banda de fer les actuacions previstes en el Pla de Mobilitat del Vallès.

Finalment, el text demana desenvolupar el servei de Rodalies a les terres de Lleida i la xarxa d’intermodalitat al voltant de l’estació Lleida-Pirineus. A més, vol que es faci un pla de mobilitat per a les Terres de l’Ebre i millores a la Catalunya Central.