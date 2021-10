No sol passar que viatgers de Rodalies i Renfe estiguin d’acord a l’hora de valorar l’eficàcia del servei de trens a Catalunya. Ahir, segona jornada de vaga de maquinistes, hi va haver coincidència: va ser un desastre. Es manté el pols entre empleat i patró, una partida entre els serveis mínims i el presumpte boicot que va deixar tirats en les andanes i en els vestíbuls de les estacions a desenes de milers d’usuaris. Molts venien informats, amb una mica d’esperança. Però eren legió els que no en tenien ni idea i es trobaven les pantalles buides i les taquilles repletes de gent reclamant els diners dels seus bitllets (els hi van canviar per un altre). A les quatre de la tarda només havien sortit el 41% dels combois previstos, és a dir, 310 trens no van circular perquè no tenien a ningú al volant. La protesta seguirà la setmana que ve, i si res ho evita, la situació serà igual o pitjor. Renfe ha començat a expedientar a maquinistes, així que la cosa no té bona pinta. L’alternativa, la que oferien ahir els informadors de Sants, «buscar un bus o un amic que els porti». Valia per ahir i també per a les pròximes jornades de protesta, els dies 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d’octubre, aquests últims en ple pont del Pilar.

Totes les vagues vinculades al transport públic tenen el mateix guió i els mateixos protagonistes. Uns treballadors amb les seves legítimes reivindicacions i el poder de paralitzar un país, una companyia que es debat entre la genuflexió davant l’amenaça de trencar un servei fonamental o mantenir-se ferm davant l’amenaça, i uns passatgers que observen com la seva rutina o els seus plans es tornen negres com el túnel pel qual no ve el seu tren.

En el segon dia de paràlisi de Rodalies (de tota la rodalia estatal, de fet, però amb una incidència superlativa a Catalunya) es va repetir la història del dijous, amb encreuament d’acusacions sobre el compliment dels serveis mínims. Mayte Castillo, directora de Rodalies, va apel·lar a la «responsabilitat» dels treballadors i els ha reclamat «deposar aquesta actitud que tant danya als viatgers».

Treball va marcar uns serveis mínims del 85%, que ja per si mateix anaven a complicar el funcionament de Rodalies. El que no estava previst, perquè caldria remuntar-se gairebé a conflictes en blanc i negre, és que a penes s’aconseguís el 40% d’aquest marc establert pel Govern. Renfe ho considera un boicot, mentre que els maquinistes s’escuden en què no han rebut la notificació sobre si han de treballar o no. «Estem en el segle XXI, en l’era digital, i aquesta informació s’envia per correu electrònic certificat. També els hem enviat un missatge SMS als seus mòbils corporatius», va detallar la responsable de Rodalies. L’empresa, convençuda d’una deixadesa deliberada en els maquinistes, va decidir contraatacar obrint expedients a alguns dels seus empleats per faltes considerades «molt greus». A Rodalies de Catalunya i Comunitat Valenciana són vuit els assalariats advertits. Se’ls va advertir a través de mail i burofax.